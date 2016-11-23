День смерти 6-летней Вики из Актау предлагают сделать Днем борьбы с педофилией в РК

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День смерти 6-летней Вики из Актау предлагают сделать Днем борьбы с педофилией в РК

СМК считает, что уровень насилия в отношении наших детей достиг критического уровня.

Международный День борьбы с педофилией предлагают учредить Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА). Активисты направили письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а в качестве даты мусульмане намерены выбрать день кончины 6-летней Виктории Мининой из г. Актау, погибшей от рук насильника, сообщает пресс-служба СМК.

Аналогичное письмо руководство СМК и МКПЧ ЦА направило Премьер-министру РК Бахытжану Сагинтаеву с с просьбой поддержать инициативу.

«Уровень насилия в отношении наших детей достиг критического уровня. Мы должны срочно предпринять действенные меры, ужесточить законодательство, мобилизовать не только правоохранительные органы, но и общественность» - говорится в письме к главе правительства.

Напомним, что Вика Минина из Актау скончалась 21 ноября, в центре матери и ребенка в Астане. Сердце и легкие девочки, три месяца находившиеся на аппаратном обеспечении, перестали реагировать.

Смерть наступила в 17:20 на 87 сутки госпитализации.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Твист.
Твист.
Всё правильно, полностью поддерживаю. Педофилов казнить лютой смертью, отбросив нахрен все гуманности angry

П.С. Мои соболезнования родным и близким погибшей девчушки...
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23.11.2016, 09:48
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Запоздали слегка. Уже есть 19 ноября - World Day for Prevention of Child Abuse.

Кстати в статье речь о международном, а в заголовке о казахстанском дне.
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23.11.2016, 11:20
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