День смерти 6-летней Вики из Актау предлагают сделать Днем борьбы с педофилией в РК

СМК считает, что уровень насилия в отношении наших детей достиг критического уровня.

Международный День борьбы с педофилией предлагают учредить Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА). Активисты направили письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а в качестве даты мусульмане намерены выбрать день кончины 6-летней Виктории Мининой из г. Актау, погибшей от рук насильника, сообщает пресс-служба СМК.

Аналогичное письмо руководство СМК и МКПЧ ЦА направило Премьер-министру РК Бахытжану Сагинтаеву с с просьбой поддержать инициативу.

«Уровень насилия в отношении наших детей достиг критического уровня. Мы должны срочно предпринять действенные меры, ужесточить законодательство, мобилизовать не только правоохранительные органы, но и общественность» - говорится в письме к главе правительства.

Напомним, что Вика Минина из Актау скончалась 21 ноября, в центре матери и ребенка в Астане. Сердце и легкие девочки, три месяца находившиеся на аппаратном обеспечении, перестали реагировать.

Смерть наступила в 17:20 на 87 сутки госпитализации.