В ЕНТ будет несколько правильных вариантов ответов на вопросы

В МОН РК полагают, что такой подход позволит ученикам и учителям исключить неправильную трактовку неоднозначных вопросов.

Одним из нововведений ЕНТ будущего года, по словам вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой, станет введение нескольких правильных вариантов ответов на вопросы ЕНТ, передает Zakon.kz.

«Единственное новое, к этому будем готовить детей. Раньше, если был один правильный ответ на вопрос, то теперь их будет несколько 2-3. Это позволит детям более точно понять и четко оценивать», - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания правительства РК.

«Вы знаете у нас было очень много людей, вопросов, когда неправильно на апелляции трактовали вопросы и не могли объяснить - дети не могли, учителям было сложно . Теперь будет четко все ясно. Я думаю, вопросов возникать не будет», - считает представитель МОН РК.