В ЕНТ будет несколько правильных вариантов ответов на вопросы

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В ЕНТ будет несколько правильных вариантов ответов на вопросы

В МОН РК полагают, что такой подход позволит ученикам и учителям исключить неправильную трактовку неоднозначных вопросов.

Одним из нововведений ЕНТ будущего года, по словам вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой, станет введение нескольких правильных вариантов ответов на вопросы ЕНТ, передает Zakon.kz.

«Единственное новое, к этому будем готовить детей. Раньше, если был один правильный ответ на вопрос, то теперь их будет несколько 2-3. Это позволит детям более точно понять и четко оценивать», - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания правительства РК.

«Вы знаете у нас было очень много людей, вопросов, когда неправильно на апелляции трактовали вопросы и не могли объяснить - дети не могли, учителям было сложно . Теперь будет четко все ясно. Я думаю, вопросов возникать не будет», - считает представитель МОН РК.

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Все комментарии (1):
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1870
Т.е. логично предположить, что формулировка "...Раньше, если был один правильный ответ на вопрос, то теперь их будет несколько 2-3...", влечет за собой и расширение диапазона правильной общей оценки. Кому нужно - это плюс, кому не нужно - это минус.
Прим. И еще один момент - кто-нибудь держал в руках свои результаты ответов после ЕНТ. С пометками неправильных ответов. Для сравнения с другими.
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22.11.2016, 16:36
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