​В Актобе потеплеет

Небольшое потепление ожидается уже завтра.
Синоптики Гисметео сообщают, что В Актюбинской области сегодня будет малооблачно, днем ожидается -10…-13, ночью -16…-19.
Однако уже завтра ожидается небольшое потепление. 22 ноября днем -8…-9, местами опустится до -13, ночью -11…-15. 23 ноября днем температура воздуха составит -3…-4, ночью -7…-11.
В общем по Казахстану сохранится сухая морозная погода без осадков, местами возможен туман, температура воздуха будет намного ниже средней климатической нормы. Снег ожидается местами лишь в некоторых южных областях республики.
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