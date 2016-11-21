​В Актобе потеплеет

Небольшое потепление ожидается уже завтра.

Синоптики Гисметео сообщают, что В Актюбинской области сегодня будет малооблачно, днем ожидается -10…-13, ночью -16…-19.

Однако уже завтра ожидается небольшое потепление. 22 ноября днем -8…-9, местами опустится до -13, ночью -11…-15. 23 ноября днем температура воздуха составит -3…-4, ночью -7…-11.

В общем по Казахстану сохранится сухая морозная погода без осадков, местами возможен туман, температура воздуха будет намного ниже средней климатической нормы. Снег ожидается местами лишь в некоторых южных областях республики.