ФК "Кайрат" покидает Анатолий Тимощук

Не исключено, что алматинский клуб станет последним в его карьере.

Украинский полузащитник "Кайрата" Анатолий Тимощук покидает алматинский клуб, сообщает Vesti.kz.

Действующее соглашение игрока завершилось после окончания этого сезона. В последнем команда Тимощука проиграла "Астане" (0:1) в финале Кубка Казахстана.

За "Кайрат" 37-летний Тимощук выступал с лета 2015 года. За два сезона он провел 34 матча в КПЛ (1 гол, 2 голевые передачи и 4 предупреждения), в Кубке - пять игр, а в Лиге Европы - 10 встреч. В составе алматинцев Тимощук выиграл Кубок Казахстана-2015 и дважды становился серебряным призером чемпионата.

Бразильский защитник "Кайрата" Бруно Соарес пожелал удачи теперь уже бывшему одноклубнику.

"Я хочу пожелать успехов в новых целях отличному футболисту Анатолию Тимощуку, с которым имел честь работать полтора года. Он не только настоящий профессионал на поле и за его пределами, но и рекордсмен сборной Украины и обладатель самых значимых футбольных титулы в составе всех клубов, где он играл. Всего наилучшего, легенда!" - написал Соарес на официальной странице в Instagram.

До "Кайрата" Тимощук выступал за питерский "Зенит", "Баварию", донецкий "Шахтер" и "Волынь". Этим летом он покинул сборную Украины, уйдя из команды после Евро-2016 в статусе рекордсмена по количеству игр (145 матчей). Теперь не исключено, что "Кайрат" станет последним клубом в футбольной карьере Тимощука.