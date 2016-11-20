Опрос выявил самые коррумпированные структуры РК

Казахстанцы признались, что чаще всего платят взятки – дорожным полицейским, за получение пособий по безработице и в судах при рассмотрении гражданских дел.

В Transparency International назвали самую коррумпированную структуру Казахстана, передает Zakon.kz.

Казахстан во второй раз стал участником глобального исследования «Барометр мировой коррупции Транспаренси Интернэшнл». Первым и одним из важнейших вопросов исследования стал "Платили ли вы взятки за получение государственных услуг в течение последних 12 месяцев?".

В 2016 году 29% респондентов ответили, что давали взятки. Для сравнения, в 2013 году на данный вопрос утвердительно ответили 39,9% респондентов. Согласно данным исследования, процент граждан, дававших взятки, снизился на 10,9%, по сравнению с 2013 годом.

Отвечая на вопрос "Снизился ли уровень коррупции за последние 4 года?", 37% респондентов ответили, что согласны с этим утверждением, 32% заявили, что не заметили прогресса в борьбе с коррупцией. 22% опрошенных не определились в своем мнении.

Если сравнивать нынешние результаты с теми, что были получены в 2013 году, а тогда только 19% опрошенных ответили, что видят позитивные изменения в борьбе с коррупцией, видно улучшение показателей на 18%.

Восприятие коррупции в разрезе институтов показало, что наиболее коррупционными респонденты считают правоохранительные органы (35% опрошенных), руководителей бизнес-компаний (29%), судей и работников судов (28%). Наименьшее число респондентов считают вовлеченными в коррупцию высокопоставленных чиновников (11%).

Сами граждане признались, что чаще всего платят взятки – дорожным полицейским (47%), за получение пособий по безработице (33%), в судах при рассмотрении гражданских дел (31%). Менее трети опрошенных заявили, что давали взятки за устройство на работу в системе образования (23%), за устройство ребенка в детский сад, школу (17%), получение социальных выплат (21%), медицинских услуг (20%) и получение официальных документов в госорганах (19%).

В исследовании 2013 года также оценивался уровень восприятия коррупции государственных институтов, где самым коррумпированными были названы правоохранительные органы, получившие оценку 3,9 по пятибалльной шкале, где 1 – «полное отсутствие коррупции», 5 – «очень коррумпированный государственный институт/услуга». Далее идут суды с оценкой 3,8 баллов, системы здравоохранения и образования – 3,6, госслужащие – 3,5 и частный сектор – 3,2.

В целом, большинство респондентов дали низкие оценки работе правительства в сфере противодействия коррупции. Плохо и очень плохо – 46%, довольно хорошо – 37% респондентов. Таким образом, казахстанцы подтвердили мнение граждан Европы и Центральной Азии о том, что в борьбе с коррупцией необходимо прилагать больше усилий.

Снизилось число пессимистично настроенных граждан, считающих, что Простые люди не могут сделать ничего (в борьбе с коррупцией), в 2016 г. - 43%, в 2013 – 56%. Важным методом борьбы с коррупцией со стороны населения казахстаны называют отказ платить взятки – 24%.