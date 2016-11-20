Рестораторы Алматы решили кормить рабочих, расчищающих улицы от снега

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Рестораторы Алматы решили кормить рабочих, расчищающих улицы от снега

Алматы. 20 ноября. //Фото informburo.kz

Чтобы накормить работников коммунальных служб, рестораторы просят помощи у жителей Алматы: им не хватает термосов, передает Информбюро.

"Мы с коллегами-рестораторами хотим поддержать всех рабочих, которые днём и ночью трудятся, чтобы сделать этот город чистым и комфортным. С сегодняшнего дня мы будем обеспечивать рабочих горячей едой (пока на 200 человек, говорят, работают 2 тыс.) и горячими напитками", – написал на своей странице в Facebook управляющий партнёр в Rumi Group Куаныш Шонбай.

Ресторатор попросил у алматинцев помощи: "Так как ситуация незапланированная, у нас нет большого количества термосов для кипятка. Поэтому, если у вас есть термосы, прошу одолжить их нам на время этой акции (можете оставлять в "Руми Достык"). Мы гарантируем вам сохранность и обещаем вернуть после завершения," – пообещал г-н Шонбай.

Среди тех, кто поддержал эту акцию, - депутат городского маслихата Константин Авершин, который владеет несколькими ресторанами в Алматы.

Между тем в социальных сетях алматинцы жалуются, что не могут найти свою машину: снега выпало так много, что ни номера автомобиля, ни капота не видно под ним.

С выпавшим снегом коммунальные службы в одиночку не справились, и теперь чистить улицы им помогают солдаты Национальной гвардии.

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