Отвалившаяся дверь автобуса придавила алматинку

Днем в субботу, 19 ноября, в Алматы в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка, передает Zakon.kz.



Инцидент произошел на проспекте Райымбека. На автобусной остановке большой рейсовый автобус высадил пассажиров. Перед ним стоял еще один большой автобус. После высадки пассажиров оба они начали трогаться. По словам водителя того автобуса, который был сзади, в этот момент между ними залетела небольшая маршрутка и начала высаживать пассажиров.



После того как несколько человек вышли, возле маршрутки еще стояла девушка, которая конфликтовала с водителем. В этот момент ехавший сзади большой автобус врезался в маленький. От удара автобус немного продвинулся вперед, а выдвигающаяся дверь маршрутки отвалилась и упала точно на стоявшую там девушку.



Прибывшие на место врачи скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавшую.