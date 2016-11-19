«Сфоткали, будто судья спит» Почему в госорганах запрещают заходить с телефоном?

Репортер «Диапазона», которого из-за телефона не впустили в актюбинский облсуд, попытался узнать, почему запрет госслужащим на пользование смартфоном в госорганах распространили на посетителей и журналистов. И почему запрет именно на телефон?

Чтобы не фотографировали спящих

17 ноября пресс-служба актюбинского облсуда пригласила корреспондента «Диапазона» на освещение дежурного мероприятия. Однако пригласившая сторона отказалась пропускать представителя СМИ с телефоном.

- Посетителям запрещается заходить в здание суда с телефоном. Нам начальник сказал, что нельзя, - отвечают сотрудники контрольно-пропускного пункта, вооруженные автоматом.

Стоит отметить, изначально запрет на пользование смартфоном касалось сотрудников госучреждений. Об этом подчеркивала зампремьер-министра (на тот момент) Дарига Назарбаева. Позже запрет на пропуск с телефоном распространили на всех посетителей.

- О проблеме телефона и адвокаты писали. В то время было спорно. Но сейчас мы ссылаемся на типовую инструкцию, которую министр МВД Касымов подписал, минюст утвердил, - объясняет руководитель отдела внутренней безопасности Ержан Муканов.

- Почему нельзя проносить именно телефон?

- До этого мы запускали с телефоном. Был скандал. Сфоткали, что будто судья спит. Фото выложили в интернет. На самом деле никто не спал, - оправдывает судью Ержан Муканов.

Однако данный ответ противоречивый, так как заходить в здание суда с фотоаппаратом не запрещается.

«Ответ вышлем на почту»

Для разъяснения вопроса корреспондент «Диапазона» обратился к судье-координатору актюбинского областного суда, с которым Гильдия судебных репортеров заключила меморандум о сотрудничестве, согласно которому представителям СМИ обеспечен беспрепятственный пропуск в здание суда.

- Да, мы подписывали меморандум, но есть определенные правила, и им нужно подчиняться всем. Поэтому нужно сдать телефон. Баке, вы могли бы сказать парням (сотрудникам КПП), чтобы они предупредили вас, если кто-то позвонит на ваш телефон, - говорит судья-координатор по взаимодействию со СМИ Малик Жаркынбеков.

- Спасибо, но я не вижу смысла загружать сотрудников лишней работой. Зачем они должны бегать туда-сюда и говорить, что кто-то звонил? – удивился корреспондент.

- В любом случае есть определенные правила, и они касаются всех. Исключений нет.

- Почему именно телефон? Это холодное оружие или колюще-режущий предмет?

- Баке, я не помню, надо посмотреть. Ответ вышлем на почту, - отвечает судья-координатор.

- Я таки не услышал аргументированный ответ, почему нельзя заходить с телефоном. Тогда объясню, почему журналистам нужен телефон. Не у каждого журналиста отдельный диктофон и фотоаппарат. Некоторые пользуются диктофоном, фото и видеокамерой, которые есть в телефоне. К тому же современные журналисты оперативно с места события пишут информацию на сайт и поддерживают связь с редакцией. Телефон - это инструмент, орудие труда. Поэтому запрет на орудие труда - это воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.

Борьба с информацией и назад в средневековье

В итоге приглашенный журналист не попал на мероприятие. Хотя в том межведомственном приказе, на который ссылаются в обслуде, есть понятие "приглашённый журналист". Как сообщал informburo.kz представитель Верховного суда Болат Кальянбеков, чтобы журналисты участвовали на рабочих совещаниях, встречах, круглых столах, конференциях и других мероприятия, представители суда направляют сотрудникам охраны список аккредитованных СМИ с указанием оборудования, в том числе мобильных телефонов. Однако, судя по ответу в КПП «нам никто не сообщал про вас», данная процедура не проводилась и корреспондента не впустили.

Таким образом, сотрудники суда, следуя одному закону (внутренней инструкции), нарушили другой закон. В данном случае было создано условие, препятствующее выполнению журналистом законной профессиональной деятельности. Согласно статье 158 Уголовного Кодекса РК – это воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

- На сегодня смартфон - неотъемлемый гаджет для осуществления журналистом своей профессиональной деятельности в части фиксации информации: фото, видео, аудиозапись. В связи с этим возникает вопрос: в целях защиты чего и от кого запретили проходить в здания судов со смартфонами? МВД ссылается на закон о борьбе с терроризмом. Но тут борьба с информацией, - комментирует председатель ОО «Гильдия судебных репортеров Казахстана» Жанна Байтелова.

Адвокаты считают: требование сдать телефон не только нарушают гласность, но и ограничивают права на частную собственность не только журналистов и адвокатов, но и всех посетителей.

- Это ограничение права собственности любого гражданина, - говорит адвокат Джохар Утебеков. - Это собственность гражданина, и к тому же эти правила ничем не обоснованные. Я для своей работы пользуюсь приложениями Верховного суда. Для чего государство столько денег потратило на эти приложения, если мы ими не можем пользоваться? Недавно встречался с коллегами из Швейцарии, Голландии, они были потрясены, что мы скатываемся в средневековье, ведь у них все судопроизводство в электронном виде. А нам приходиться распечатывать тысячи томов дел и носить их.

Между тем, Гильдия судебных репортеров направила председателю Верховного суда РК Кайрату Мами письмо с перечислениями норм правил, которые, по ее мнению, противоречат вышестоящему процессуальному законодательству.

- Мы просили приостановить действия правил до приведения норм этого документа в соответствие с вышестоящими нормативными правовыми актами, - продолжает Жанна Байтелова. - Сейчас планируем организовать круглый стол с разработчиками этих правил, журналистского, правозащитного и адвокатского сообществ. МВД готово к совместному мероприятию. Сейчас ждем ответ от Верховного суда. У нас давно готово исковое заявление по данным правилам, но мы пока решили повременить с судом. Возможно, на круглом столе разработчики правил услышат гражданское общество.

Ранее стало известно, что ОО "Гильдия судебных репортёров" намерено подать иск об отмене приказа. Ответчиками будут выступать МВД, Министерство юстиции и Верховный суд.