В Казахстане состоялась премьера фильма «28 панфиловцев»

К 75-летию годовщины битвы под Москвой в Алматы 18 ноября состоялась премьера художественного фильма "28 панфиловцев", передает корреспондент МИА "Казинформ".

Картина снята независимой студией "28 панфиловцев" при участии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Министерства культуры Российской Федерации. Кинопрокат фильма в Казахстане осуществляется киностудией "Казахфильм". Фильм о подвиге легендарной дивизии уже посмотрели президенты Казахстана и России - Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин- на форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Астане. А на нынешнюю премьеру приехал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы. На премьере присутствовали и внучки генерала Ивана Панфилова - Айгуль и Алуа Байкадамовы.

"Это первый проект, который реализуется на народные средства, при участии министерств России и Казахстана. Он заслуживает большого внимания. Хотел бы поблагодарить министра культуры России Владимира Мединского за его сокровенное, теплое отношение к подвигам наших земляков, и, конечно, я выражаю огромную благодарность режиссеру Андрею Шальопа. Он действительно принципиальный человек, который любит историю", - отметил в своей приветственной речи министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

"Хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал нам в создании этого проекта, а это не только съемочная группа и множество людей, которые принимали участие, но и те, кто пожертвовал свои деньги для фильма. Это 35 тысяч человек. Мы собрали огромную сумму благодаря общим усилиям", - отметил в своем выступлении режиссер фильма Андрей Шальопа. Также режиссер поблагодарил Министерство культуры и спорта Республики Казахстан и киностудию "Казахфильм" за помощь и содействие.

Действие фильма разворачивается осенью 1941 года 16 ноября, когда 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии, находившейся под командованием генерала Ивана Васильевича Панфилова, держали оборону у разъезда Дубосеково и остановили немецкий танковый батальон.

Сюжет полностью сосредоточен на подвиге советских солдат. В главных ролях - Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Федоров, Антон Кузнецов, Алексей Лонгин, Азиз Бейшеналиев, Дмитрий Сутырин, Андрей Бодренков, Аскар Тлеугабылов и другие.

Стоит отметить, что основная часть средств на производство картины о подвиге 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова была собрана посредством краудфандинга. В сборе денег приняли участие более 35 тысяч человек, собравших более 34,7 миллионов рублей. Таким образом, фильм приобрел уникальный статус - «народного кино». Примерно одну треть бюджета добавили министерства культуры двух стран - России и Казахстана. Бюджет фильма составил 150 миллионов рублей. Съемки картины проходили на территории обоих государств.