Желающих погреться пускают в магазин за 100 тенге в Семее

Торговцы в Семее решили воспользоваться неблагоприятными погодными условиями и извлечь из морозов материальную выгоду, передает ztb.kz.

Горожане увидели объявление на дверях магазина: «Погреться 100 тенге».

Жители города подобные предупреждения наблюдают не впервые. В основном объявления появляются на павильонах, расположенных рядом с автобусными остановками. Судя по всему, владельцам этих киосков не нравится, когда люди в ожидании автобусов заходят к ним лишь погреться, а не что-нибудь купить.

Как сообщают в УЧС города Семей, по Восточно-Казахстанской области 19-20 ноября местами ожидается сильный мороз -40 градусов.

В эти дни в Семее столбик термометра по утрам зашкаливает за минус 30 градусов. В связи с морозами в городе отменяются занятия в школах. Прогнозы синоптиков пока неутешительны.