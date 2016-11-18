Желающих погреться пускают в магазин за 100 тенге в Семее

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Желающих погреться пускают в магазин за 100 тенге в Семее

Торговцы в Семее решили воспользоваться неблагоприятными погодными условиями и извлечь из морозов материальную выгоду, передает ztb.kz.

Горожане увидели объявление на дверях магазина: «Погреться 100 тенге».

Жители города подобные предупреждения наблюдают не впервые. В основном объявления появляются на павильонах, расположенных рядом с автобусными остановками. Судя по всему, владельцам этих киосков не нравится, когда люди в ожидании автобусов заходят к ним лишь погреться, а не что-нибудь купить.

Как сообщают в УЧС города Семей, по Восточно-Казахстанской области 19-20 ноября местами ожидается сильный мороз -40 градусов.

В эти дни в Семее столбик термометра по утрам зашкаливает за минус 30 градусов. В связи с морозами в городе отменяются занятия в школах. Прогнозы синоптиков пока неутешительны.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя balrok
balrok
Я если бы работал в налоговой поинтересовался плотят ли они с оборота за это налог, выдают ли какие либо документы гражданам и имеют они вообще осуществлять этот вид деятельности? Штраф образовался бы моментально но у нас как буд то не видят. Хихи ха ха и пошел мимо.
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18.11.2016, 14:15
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