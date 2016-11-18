Павлодарские школьники могут обменять пятерки на булочки и ватрушки

В одной из павлодарских школ ученики могут обменять свои пятерки на булочки и ватрушки, передает 31 Канал.

Первые дни необычной акции школьники думали, что это розыгрыш. Однако теперь они пытаются активнее работать на уроках. Каждый день обладатели сразу пяти пятерок, предъявив дневник, могут получить бесплатно булочки и чай. Акция «Учись на пять» действует четвертый день. Количество умных и довольных учеников с каждым разом растет.



«Мне учительницы сказали, надо пятерки брать. И потом я хотела поучаствовать, и в один день я пять пятерок получила, и после этого мне стало интересно», - рассказала ученица 6 «А» школы № 33 города Павлодар Сабина Жолдаспаева.



Идея обмена оценок на угощение принадлежит директору школы. На посту Азамат Сыздыков всего третий месяц. По его словам, к концу учебного года количество отличников в его школе увеличится в два раза, а акция «Учись на пять» здесь будет не единственной.

«Должны мы уже думать креативно. Сейчас, например, как раньше было, не заинтересуешь ребенка, так как есть интернет, компьютер, ему там больше интереса», - пояснил директор школы № 33 город Павлодар Сыздыков Азамат.



Предложение директора поддержала и арендатор школьной столовой Елена Серикбаева. Организацией питания учеников женщина занимается восемь лет. Говорит, платить за угощение отличникам рада. Тем более, что среди них есть дети из малообеспеченных семей.



Учителя отмечают: дети стали лучше выполнять домашнее задание и активнее отвечать на уроках. Вначале акцию «Учись на пять» планировали проводить одну неделю.