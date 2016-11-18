Соцсети вытесняют традиционные СМИ с рынка

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Соцсети вытесняют традиционные СМИ с рынка

Сегодня каждый человек может распространять информацию в прямой эфир через телефон.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на форуме региональных СМИ в «Казмедиацентре» отметил, что сейчас даже самые оперативные сайты не успевают за мессенджерами и социальными сетями в распространении информации, пишет МИА Казинформ.

По его словам, социальные сети вытесняют традиционные средства информации с рынка. Сегодня каждый человек может распространять информацию в прямой эфир через телефон.

Даурен Абаев уверен - чтобы не проигрывать при такой сильной конкуренции, региональные СМИ должны меняться. Нужно не только оперативно распространять информацию, но и определять потребности читателей, устанавливать прямую связь с аудиторией. Необходимо также глубоко анализировать проблемы, волнующие читателей, доводить до них государственную политику.

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