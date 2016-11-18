В индексе терроризма Казахстан занял 94 место из 130

В индексе терроризма Россия заняла 30 место, Республика Беларусь - 86, Украина - 11, Кыргызстан - 84, Узбекистан - 117.

Казахстан вошел в группу стран с низким уровнем влияния терроризма, заняв 94 место из 130. Отчет о глобальном индексе терроризма был опубликован Институтом экономики и мира, пишет МИА Казинформ.

Согласно отчету, странами, которые не испытывают никого влияния терроризма, стали Уругвай, Туркменистан, Словения, Северная Корея, Сингапур, Польша, Коста Рика, Куба, Латвия, Литва Ангола, Того, Словакия, Сальвадор, Сьерра-Леоне, Новая Гвинея, Оман, Намибия, Малави, Маврикий, Монголия, Гаити, Гамбия, Габон, Ботсвана, Бенин, Замбия, Румыния, Свазиленд, Восточный Тимор, Панама и Гайана.

В индексе терроризма Россия заняла 30 место, Республика Беларусь - 86, Украина - 11, Кыргызстан - 84, Узбекистан - 117. Первые три строчки, означающие наивысший риск терроризма, занимают Ирак, Афганистан и Нигерия. Следом идут Пакистан, Сирия, Йемен, Сомали, Индия и Египет.

Институт экономики и мира ежегодно проводит комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой. Индекс терроризма рассчитывается по четырем показателям: количество террористических инцидентов, количество погибших, количество пострадавших, уровень материального ущерба.