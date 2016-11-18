До 16 декабря актюбинцы могут бесплатно и без направлений попасть к ведущим врачам

Автор:
До 16 декабря актюбинцы могут бесплатно и без направлений попасть к ведущим врачам

С 17 ноября по 16 декабря ведущие кардиологи, хирурги и другие узкие специалисты будут обследовать взрослых и детей без направлений, сообщил «Диапазону» глава облздрава.

– К 25-летию Республики Казахстан мы организовали акцию: доступные консультации узких специалистов. Вы знаете, что есть определенный порядок: пациент сначала обращается к участковому врачу, берет направление, а потом в порядке очередности идет на прием к узким специалистам. Во время дней открытых дверей к юбилею страны желающие (это и взрослые, и дети) могут без направления, без ожидания, напрямую попасть к узким специалистам, – сообщил Асет Калиев, руководитель облздрава.

Как рассказал Калиев, каждый четверг, с 9:00 до 15:00 кардиологи, хирурги, терапевты, профессора, стоматологи, доценты высшей категории бесплатно примут взрослых пациентов в БСМП.

– Для детей и подростков бесплатный прием специалистов будет также по четвергам, с 9:00 до 15:00 в областной детской больнице. Для женщин с гинекологическими патологиями и беременных прием будет организован на базе городской поликлиники №3 в 12 микрорайоне. Дни приема по гинекологическим вопросам: понедельник, среда и четверг, с 9:00 до 15:00, – добавил Калиев.

В облздраве добавили, что это не только консультации, но лечение и при необходимости экстренные операции.

176 актюбинцев из социально уязвимой группы бесплатно смогут вылечить, удалить и даже протезировать зубы. Список уже готов, работа пройдет совместно с частными клиниками.

На все приемы необходимо брать удостоверение личности и все анализы, какие есть. Дни открытых дверей продлятся до 16 декабря, Дня Независимости Казахстана.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.11.2016, 22:01
  
10 ноября в облбольнице умерли сразу две роженицы 23
16.11.2016, 19:38
  
2 409 родителей отказались прививать своих детей 3
16.11.2016, 19:35
  
В Актобе выявили ВИЧ у 2-летнего ребёнка и 69-летнего пенсионера
09.11.2016, 22:31
  
В поликлиники вернут детских врачей 2
09.11.2016, 17:19
  
272 человека в Актобе ждут очереди на пересадку органов
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (4):
Сортировать:
фото пользователя aiga2030
aiga2030
Смешная ситуация организовалась. О том, что будет проходить такая акция объявляют только сейчас, но запись уже закончена. Более того, об этом рассказали в сюжете программы факт от 17 ноября, даже указали номер телефона, по которому можно записаться к специалистам. Я, по наивности своей, 18 ноября позвонила, но мне сказали, что записи нет, така как все занято. У нас как всегда весело...
Ответить
18.11.2016, 11:48
фото пользователя Bakenskii
Bakenskii
Что то из серий "медвежих услуг" !?!?
Ответить
18.11.2016, 12:02
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Нет!, Думаю из серии лишь бы отчитаться!Да и показательно, что все "ломанулись "именно когда бесплатно, потому что в  обычных больницах и за деньги не помогают нормально?
А какое удачное время приема, как раз когда все свободные!)))*сарказм, если что*
Ответить
18.11.2016, 12:06
фото пользователя pcproman
pcproman
"176 актюбинцев из социально уязвимой группы бесплатно смогут вылечить, удалить и даже протезировать зубы. Список уже готов", Конечно список готов, т. к. социально уязвимая группа это родственники.))))
Ответить
18.11.2016, 12:22
Последние новости раздела
Уголовный кодекс РК стал значительно гуманнее
Соцсети вытесняют традиционные СМИ с рынка
В индексе терроризма Казахстан занял 94 место из 130
​Почти полмесяца казахстанцы будут отдыхать в декабре
Глава МОН предложил с 2017 года внедрить нулевой класс в пилотном режиме 2
Казахстанских школьников с 2017 года начнут обучать вождению
Еще один ребенок гигант родился в Мангистауской области 1
Казахстанцам с 2017 года будут выдавать сертификаты за утилизацию автомобилей 6
Казахстанские телеканалы обяжут бесплатно показывать социальную рекламу 2
Общественный туалет за 5 млн тенге поставили в Павлодаре