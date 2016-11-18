До 16 декабря актюбинцы могут бесплатно и без направлений попасть к ведущим врачам

С 17 ноября по 16 декабря ведущие кардиологи, хирурги и другие узкие специалисты будут обследовать взрослых и детей без направлений, сообщил «Диапазону» глава облздрава.

– К 25-летию Республики Казахстан мы организовали акцию: доступные консультации узких специалистов. Вы знаете, что есть определенный порядок: пациент сначала обращается к участковому врачу, берет направление, а потом в порядке очередности идет на прием к узким специалистам. Во время дней открытых дверей к юбилею страны желающие (это и взрослые, и дети) могут без направления, без ожидания, напрямую попасть к узким специалистам, – сообщил Асет Калиев, руководитель облздрава.

Как рассказал Калиев, каждый четверг, с 9:00 до 15:00 кардиологи, хирурги, терапевты, профессора, стоматологи, доценты высшей категории бесплатно примут взрослых пациентов в БСМП.

– Для детей и подростков бесплатный прием специалистов будет также по четвергам, с 9:00 до 15:00 в областной детской больнице. Для женщин с гинекологическими патологиями и беременных прием будет организован на базе городской поликлиники №3 в 12 микрорайоне. Дни приема по гинекологическим вопросам: понедельник, среда и четверг, с 9:00 до 15:00, – добавил Калиев.

В облздраве добавили, что это не только консультации, но лечение и при необходимости экстренные операции.

176 актюбинцев из социально уязвимой группы бесплатно смогут вылечить, удалить и даже протезировать зубы. Список уже готов, работа пройдет совместно с частными клиниками.

На все приемы необходимо брать удостоверение личности и все анализы, какие есть. Дни открытых дверей продлятся до 16 декабря, Дня Независимости Казахстана.