​Почти полмесяца казахстанцы будут отдыхать в декабре

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​Почти полмесяца казахстанцы будут отдыхать в декабре

12 дней выходных с учетом праздников, обычных суббот и воскресений.

В декабре казахстанцы отметят три праздника: 1 декабря - День первого президента РК и 16, 17 декабря - День независимости и День демократического обновления РК, соответственно. Эти праздники являются государственными, поэтому казахстанцы получат в общем 5 дополнительных выходных дней (с учетом обычных выходных), сообщает Zakon.kz

День первого президента РК выпадает на четверг (значит отдыхаем один день, без переносов), а 16, 17 декабря - на пятницу и субботу. В связи с этим один день переносится и получается, что 19 декабря (понедельник) мы тоже отдохнем. На работу казахстанцы выйдут 20 декабря - во вторник.

О том, как будем отдыхать в течении всего 2017 года можете посмотреть здесь.

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