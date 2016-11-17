Глава МОН предложил с 2017 года внедрить нулевой класс в пилотном режиме

Автор:
Глава МОН предложил с 2017 года внедрить нулевой класс в пилотном режиме

Нулевой класс можно проходить как в школе, так и в детском саду.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ходе встречи с депутатами Сената Парламента заявил, что внедрять нулевой класс в пилотном режиме можно уже с 2017 года. Сагадиев считает, что необходимо сокращать сроки внедрения 12-летнего образования, передает BNews.kz.

«Исследования показывают, что чем раньше начинается выравнивание образовательного уровня детей, тем успешнее можно предупредить их отставание в дальнейшем развитии. Поэтому все развитые страны начинают очень рано. Планировалось, что внедрение нулевого класса у нас будет в 2019 году 1 сентября. Но сейчас, по единогласному практически пожеланию родителей и учителей, мы хотим внедрить его, может быть, раньше, с 2017 года в пилоте. И дальше будем смотреть, как оно у нас будет внедряться», - заявил глава МОН.

Нулевой класс можно проходить как в школе, так и в детском саду, уверен министр, поскольку не все школы готовы к приему такого большого количества детей.

«Планируется, что у нулевого класса будет 3-4 урока в день по 20-35 минут. Сегодня все это обсуждается с учебным сообществом, уточняется. В нулевом классе как раз и будут проходить Әліппе (букварь – прим.). Сейчас говорят же, куда делось Әліппе. Поэтому мы хотим сказать, что пятилетние ученики будут учить Әліппе, то есть букварь. И нулевой класс будем внедрять с пятилетнего возраста. Это правильно. Становится у нас ноль плюс 11 классов, ребенок как выходил в 18 лет со школы, так он и будет выходить. Это то, что касается нулевого класса», - резюмировал Сагадиев.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
27.05.2015, 15:30
  
Депутат Перуашев обращается в прокуратуру из-за высказывания министра образования
27.05.2015, 11:13
  
Проще поменять главу МОН, чем менять законы каждый раз – депутат Перуашев 2
20.03.2014, 17:37
  
Школьное питание выведено из сферы госзакупок в Казахстане
05.11.2013, 17:09
  
Уволились вице-министры образования и науки РК 7
02.10.2013, 15:02
  
Жумагулов не причастен к уголовному делу Шаяхметова
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Казахстанских школьников с 2017 года начнут обучать вождению
Еще один ребенок гигант родился в Мангистауской области 1
Казахстанцам с 2017 года будут выдавать сертификаты за утилизацию автомобилей 4
Казахстанские телеканалы обяжут бесплатно показывать социальную рекламу 2
Общественный туалет за 5 млн тенге поставили в Павлодаре
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
Обещания Правительства: Как будут жить казахстанцы через 10 лет 2
В Казахстане проверяют готовность служб к зимним ЧС
Казахстан отнесли к странам со средним уровнем опасности для туристов
Казахстан лишился трех медалей Олимпиады в Пекине 1