Глава МОН предложил с 2017 года внедрить нулевой класс в пилотном режиме

Нулевой класс можно проходить как в школе, так и в детском саду.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ходе встречи с депутатами Сената Парламента заявил, что внедрять нулевой класс в пилотном режиме можно уже с 2017 года. Сагадиев считает, что необходимо сокращать сроки внедрения 12-летнего образования, передает BNews.kz.

«Исследования показывают, что чем раньше начинается выравнивание образовательного уровня детей, тем успешнее можно предупредить их отставание в дальнейшем развитии. Поэтому все развитые страны начинают очень рано. Планировалось, что внедрение нулевого класса у нас будет в 2019 году 1 сентября. Но сейчас, по единогласному практически пожеланию родителей и учителей, мы хотим внедрить его, может быть, раньше, с 2017 года в пилоте. И дальше будем смотреть, как оно у нас будет внедряться», - заявил глава МОН.

Нулевой класс можно проходить как в школе, так и в детском саду, уверен министр, поскольку не все школы готовы к приему такого большого количества детей.

«Планируется, что у нулевого класса будет 3-4 урока в день по 20-35 минут. Сегодня все это обсуждается с учебным сообществом, уточняется. В нулевом классе как раз и будут проходить Әліппе (букварь – прим.). Сейчас говорят же, куда делось Әліппе. Поэтому мы хотим сказать, что пятилетние ученики будут учить Әліппе, то есть букварь. И нулевой класс будем внедрять с пятилетнего возраста. Это правильно. Становится у нас ноль плюс 11 классов, ребенок как выходил в 18 лет со школы, так он и будет выходить. Это то, что касается нулевого класса», - резюмировал Сагадиев.