Казахстанских школьников с 2017 года начнут обучать вождению

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Казахстанских школьников с 2017 года начнут обучать вождению

С 2017 года школьников Казахстана начнут обучать вождению, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на встрече с депутатами Сената парламента РК по вопросам внедрения модели 12-летнего образования и мерам по их законодательному обеспечению, передает BNews.kz.

«Мы пришли к выводу, внедрить автодело в начально-военную подготовку (в школе - прим). Это сократит аварийность на дорогах, мы проработали вопрос с министерством обороны РК. Как вы знаете, сейчас НВП у нас называется не начально-военная подготовка, а начально военно-техническая подготовка с этого года и в ней уже предусмотрены с 2017 года часы на автодело, на получение прав. Ребенок проходит НВП, он должен выйти со справкой, сдать экзамен, ждать 18 лет для получения прав»,- сказал Е. Сагадиев.

По словам министра, ведомство обязуется подготовить преподавателей.

«Минобороны нас поддержало, мы на себя взяли обязательства подготовить преподавателей», - сказал Сагадиев.

Таким образом, как предположил Глава ведомства НПВ, можно будет проводить не один час в неделю, а целый день.

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