Еще один ребенок гигант родился в Мангистауской области

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

В областном перинатальном центре (ОПЦ) 14 ноября родился мальчик весом шесть килограммов. Рост ребенка - 61 сантиметр. Это уже второй ребенок-гигант, родившийся в ОПЦ осенью 2016 года. Об этом рассказала Роза Баданова, заместитель директора ОПЦ, передает Lada.kz.

У 32-летней жительницы Бейнеуского района Райхан Байкуловой это второй ребенок в семье.

- Женщину благополучно прооперировали в плановом порядке. Операцию провели врачи акушеры-гинекологи Болат Ишангали и Мария Утешева.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Дети, родившиеся с весом более пяти килограммов, у нас считаются плодами-гигантами, - рассказала Роза Баданова, заместитель директора ОПЦ.

Напомним, 7 ноября 2016 года в ОПЦ родилась девочка весом шесть килограммов 100 граммов. В семье это шестой ребенок, кроме нее есть еще две девочки и три мальчика.