Казахстанцам с 2017 года будут выдавать сертификаты за утилизацию автомобилей

Сертификаты можно будет использовать для покупки любой модели автомобиля казахстанского производства.

За утилизацию автомобилей казахстанцам будут выдавать сертификаты с 2017 года, пишет МИА Казинформ со ссылкой на управляющего директора ТОО «Оператор РОП» Рустама Темирбек.

Напомним, программа по утилизации автомобилей в обмен на сертификаты на покупку новых авто казахстанского производства начнет действовать в республике с 2017 года. По его словам, по сертификатам на данный момент готовится внесение изменений в подзаконные акты.

"После согласования, я думаю, в первом квартале 2017 года, надеемся, что мы запустим. Возможно, это будут две параллельные программы. На легковые автомобили сумма планировалась 315 тысяч тенге. Возможно, будут использоваться два сертификата на приобретение одного автомобиля. То есть, если вы соедините их, это будет уже 600 тысяч тенге», - сообщил Рустам Темирбек.

Он также сообщил, что сертификаты можно будет использовать для покупки любой модели автомобиля казахстанского производства. Кроме этого, с 21 ноября этого года в 17 городах Казахстана запускается программа стимулирования сдачи вышедших из эксплуатации транспортных средств.

В программе смогут принять участие владельцы (юридические и физические лица) транспортных средств категории М1 (легковой автомобиль, массой, не превышающей 3,5 тонн или семи посадочных мест). Автовладелец сможет сдать транспортное средство на дальнейшую утилизацию, а взамен получает денежную компенсацию.

Размер «утилизационной выплаты» формируется по двум подкатегориям: полной комплектации 150 тысяч тенге и автомобили не на ходу (обязательное наличие кузова, дверей, двигателя, коробки передач) - 48 тысяч тенге.