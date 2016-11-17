Новый номер "Диапазона" уже в продаже

Две женщины умерли в один день в роддоме

У одной родился здоровый ребёнок, у второй умер вместе с ней. Без мамы остались 4 детей. Врачи рассказали «Д», что произошло в тот день в больнице.

Васильев хочет видеть Сапарбаева в суде

Обвинённый в хищении денег глава ФК «Актобе» Васильев заявил, что «всё делал по согласованию с акимом области». Что ответил Сапарбаев, читайте в «Диапазоне». Юрист предсказал, чем закончится вызов акима в суд.

Замначальника облздрава дал взятку в $20 000

Он обратился в полицию после того, как женщина, которой он заплатил, не устроила его детей в вуз и школу.

25 метров тюльпана к 25-летнему юбилею

Металлическую стелу в виде тюльпана решили увеличить и покрасить в красный и зелёный цвета.

Выпускники будут сдавать в школах экзамены

ЕНТ теперь только для тех, кто хочет поступать в казахстанские вузы.