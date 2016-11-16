Обещания Правительства: Как будут жить казахстанцы через 10 лет

Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев рассказал о задачах нового стратегического плана развития Казахстана до 2025 года, который находится все еще в проекте. Он назвал конкретные изменения, которые должны произойти в жизни казахстанцев через 10 лет, передает МИА «Казинформ».

В рамках проекта плана было сформировано семь национальных достижений.

«Каждый гражданин за 10 лет должен почувствовать, что его жизнь стала лучше, его социальное самочувствие стало лучше, он получил что-то конкретное и понятное в результате реализации тех программ, которые Правительство разработало», - сказал глава МНЭ РК в ходе экспертной встречи, посвященной 25-летию Независимости Казахстана.

Первое - доведение ВВП на душу населения по паритету покупательской способности до 35 тыс долларов США.

Второе - доведение уровня продолжительности жизни до 75 лет с сегодняшних 72.

Третье - охват всех городов централизованным водоснабжением на 100%, сёл - на 80%.

«Это (80% в селах - прим. ред.) связано с тем, что у нас очень большое количество малочисленных сел и с точки зрения экономической целесообразности это очень сложно сделать», - уточнил Бишимбаев.

Четвертое - обеспечение доступного востребованного образования: «Наших маленьких граждан от 3 до 6 лет полностью охватить дошкольным образованием на 100%, от 1 до 6 лет - до 80%».

«Задача по трехъязычию есть. Прокомментирую, что я на самом деле разделяю идею того, чтобы казахстанцы владели тремя языками. Вопрос реализации действительно стоит. Я думаю, что нам нужно строить открытое общество, которое способно реагировать на то, что происходит в мире и получать новые знания. Для нас было бы большим достижением, если бы наши граждане владели тремя языками», - добавил министр.

По итогам программы по бесплатному техническому образованию через десять лет около миллиона человек получат первые рабочие специальности.

Пятое - обеспечение доступным жильём через программу «Нурлы жер».

«Наша задача ввести 100 млн квадратных метров жилья за 10 лет. По сути мы должны на 10 млн кв метров выходить ежегодно, и более миллиона семей благодаря этой программе должны улучшить свои жилищные условия. Обеспеченность жильём возрастёт с 21 квадратного метра до 25 на человека», - пояснил Бишимбаев.

Шестое - создание условий для появления 500 тыс новых предпринимателей.

«Мы планируем расширить программу микрокредитования, подготовку предпринимателей. Нужно отойти от традиционного понимания занятости, что кто-то должен куда-то пойти и к кому-то наняться на работу. Задача, которую мы ставим, - это дать возможность людям начать свое собственное дело, и тем самым фокус должен смениться с найма на получение стабильного дохода за счёт своих предпринимательских навыков», - подчеркнул министр национальной экономики.

Седьмое - перевод всех государственных услуг в электронный формат.

«Современные цифровые технологии позволяют более эффективно и качественно предоставлять услуги, и люди меньше сталкиваются с бюрократией», - отметил Бишимбаев.