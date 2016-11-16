В Казахстане проверяют готовность служб к зимним ЧС

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По всей стране проводятся специальные тренировки по ликвидации ЧС в условиях зимнего периода и оказанию помощи пострадавшим на конкретных объектах.

Учение "Кыс-2016" проводится с 16 по 18 ноября 2016 года. Республиканское командно-штабное учение, основной целью которого является повышение уровня готовности государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации ЧС в условиях зимнего периода, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД РК.

Штаб руководства учением размещается в Павлодаре. Будет проверена готовность служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС зимнего периода, слаженность в работе, уровень готовности и способности Государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода.