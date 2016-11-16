Казахстан отнесли к странам со средним уровнем опасности для туристов

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Казахстан отнесли к странам со средним уровнем опасности для туристов

"Зелеными странами", уровень рисков в которых сочли незначительным, считаются Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Швейцария, Словения и Дания.

Эксперты медицинской сервисной компании International SOS составили интерактивную карту мира, где отмечены самые опасные и безопасные страны для путешествий в 2017 году,сообщает РИА Новости.

На карте, которую можно найти на сайте компании, страны обозначены разными цветами в зависимости от степени риска, который ожидает приехавшего туриста.

Самые опасные страны и регионы обозначены темно-красным цветом: Ливия, Мали, Южный Судан, Йемен, Сирия, ЦАР, Афганистан и Венесуэла. Сюда же относятся некоторые районы Конго, Сомали и Судана и другие.

Государства, чуть более безопасные для туристов, выделены алым цветом. В этот список попали некоторые штаты Мексики, пограничные районы Колумбии и Эквадора, Нигерия, Пакистан, часть Индии и другие.

Россию вместе с Бразилией, Боливией, Казахстаном, Саудовской Аравией, Украиной и другими эксперты отнесли к странам со средним уровнем опасности для туристов. Эти страны обозначены оранжево-желтым цветом.

Низкий уровень рисков для путешественников будет зафиксирован в США, Канаде, Аргентине, Австралии, Китае, Японии, большинстве стран центральной Европы. Эти страны отмечены бледно-желтым цветом.

При создании карты учитывались такие факторы как терроризм, политически мотивированные беспорядки и войны, социальные волнения, уровень преступности, надежность транспортной инфраструктуры, эффективность работы служб безопасности и чрезвычайного реагирования, а также подверженность страны стихийным бедствиям.

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