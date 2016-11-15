В Казахстане зафиксирован бэби-бум

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В Казахстане зафиксирован бэби-бум

В 2016 году в Казахстане родилось на 4 тысячи больше детей, чем год назад. Однако все большее число молодых семей нуждается в улучшении своих жилищных условий.

По данным аналитиков,за 4 месяца 2016 года появилось на свет более 131 тыс новых казахстанцев. Это на 4 тысячи больше числа родившихся за аналогичный период прошлого года, передает аналитическая служба ranking.kz.

Бэби-бум пришел в Казахстан после трех лет фактического сокращения рождаемости, в течение 2013-2015 годов число родившихся практически не увеличивалось.

Молодые семьи в РК готовы расширяться, однако социальная поддержка таких намерений все еще остается слабой.

«При текущих уровнях доходов молодой семье с 1 маленьким ребенком, где полноценно работает только один из родителей, для покупки стандартной 1-комнатной квартиры - 34 квадратных метра, в новостройке необходимо по меньшей мере 18 лет, вторичного жилья - 13 лет», - говорится на сайте.

Получить кредитное финансирование на покупку жилья молодые казахстанцы не могут - в настоящее время ипотечный рынок в РК фактически закрыт, при этом стоимость таких кредитов в банках довольно высока.

Единственной возможностью для улучшения своих жилищных условий для молодой расширяющейся семьи в РК остается система жилстройсбережений, предлагающая специальную программу для молодых семей по льготной ставке 4% годовых.

На обслуживание ипотеки в коммерческом банке на 15 лет - однокомнатная квартира на вторичном рынке, со ставкой 17% годовых у семьи с 1 работающим родителем будет уходить порядка 57% всего месячного бюджета, или более 81 тысячи тенге.

На кредит для покупки той же самой квартиры через систему жилстройсбережений молодая семья с ребенком будет тратить не более 28% своего месячного дохода, или 39 тысяч тенге.

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