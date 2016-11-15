Казахстанские медики просят узаконить забор органов для трансплантации у детей

Просьба относится к случаям констатации смерти головного мозга.

Казахстанские медики просят узаконить забор органов для трансплантации у несовершеннолетних детей в случае констатации смерти их головного мозга, передает телеканал «Хабар».

На сегодняшний день эта процедура нелегальна в Казахстане. Доктора вынуждены отправлять пациентов на лечение за границу.

Маленькому Даниялу в три месяца поставили диагноз - дилатационная кардиомиопатия. И единственный выход в этой ситуации для спасения жизни - трансплантация сердца. Сложную операцию малышу сделали несколько месяцев назад в Индии. На днях Даниял вместе с мамой вернулся домой. Все расходы на себя взяло государство.

Это лишь второй ребенок в стране, кому подарили вторую жизнь. А между тем, в Казахстане ежегодно в подобных хирургических вмешательствах нуждаются десятки малышей. И многие из них, к сожалению, так и не дожидаются своей очереди.

Татьяна Иванова-Разумова, заведующая отделением детской кардиологии ННКЦ:

«Из тех 150 детей, которые прошли через нас, мы можем с большой горечью сказать, что 20 человек мы потеряли - не дождавшись пересадки. И это только те, кого мы знаем. А сколько деток, которые нуждаются в помощи и находятся в регионах, других городах, которые не пришли в наш центр, не дошли до нас».