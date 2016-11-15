В Казахстане закрыли 6 колоний

Шесть колоний закрыли в Казахстане, сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы (УИС) МВД РК, передает МИА «Казинформ».

"В связи со значительным сокращением числа осужденных (за последние пять лет на 30 процентов) по инициативе МВД на днях постановлением правительства РК упразднены шесть учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы: два учреждения в Восточно-Казахстанском регионе и по одному учреждению в Актюбинской, Атырауской, Карагандинской и Мангистауской областях", - отметили в республиканском ведомстве пенитенциарной системы.