В Казахстане закрыли 6 колоний

Шесть колоний закрыли в Казахстане, сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы (УИС) МВД РК, передает МИА «Казинформ».
"В связи со значительным сокращением числа осужденных (за последние пять лет на 30 процентов) по инициативе МВД на днях постановлением правительства РК упразднены шесть учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы: два учреждения в Восточно-Казахстанском регионе и по одному учреждению в Актюбинской, Атырауской, Карагандинской и Мангистауской областях", - отметили в республиканском ведомстве пенитенциарной системы.
"Это учреждения барачного типа 50-60 годов постройки, которые требуют значительных финансовых затрат на их ремонт и не соответствуют международным требованиям. К слову, в июне текущего года было упразднено одно из удаленных от областного центра (380 километров от Караганды) учреждений УИС в Каражале Карагандинской области", - сообщили в Комитете УИС.
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