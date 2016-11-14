Лекарство против рака создали ученые в Алматы

Алматинские ученые создали серию противоопухолевых препаратов на основе растений - из веточек горной эфедры и серой ольхи, передает телеканал «Алматы».

Специалисты рассказывают: препаратами алматинских ученых можно лечить практически все формы рака даже на последних стадиях. Лекарства в течение нескольких десятков лет прошли все клинические испытания. Однако, отечественные препараты на полки аптек так и не попали. Так же, как и мазь Рамон против кожных заболеваний казахстанского производства. По словам авторов, они попросту неинтересны отечественному министерству здравоохранения.

«Им выгоднее зарегистрировать за достаточно большие деньги один западный препарат, чем такой же гораздо более хороший, дешевый в производстве и по себестоимости казахстанский препарат. Просто потому что казахстанские производители не имеют таких денег», - сказал доктор химических наук, профессор КазНУ им. Аль-Фараби Дмитрий Корулькин.

В институте онкологии в Алматы признались: из 82 препаратов, которыми лечат онкобольных, большинство действительно зарубежного производства. Но есть среди них и казахстанские - изготовленные здесь, по общей для всего мира схеме, как, например, аспирин.

«Есть стандарты лечения. Конечно, наука не стоит на месте. Перед всем миром стоит вопрос найти лекарство от рака. Но пока за это никто Нобелевскую премию не получил. Весь мир борется. Но есть у нас ученый один, мы с ним вместе сейчас работаем. Он собрал тоже травы казахстанские и он тоже предлагает апробировать это. Мы тоже хотим это начать, потому что весь Китай сегодня лечится на травах», - сказала директор КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

С каждым годом заболеваемость онкологией только растет. Если 5 лет назад этот диагноз ставили 28 тысячам человек, сегодня его получают уже 36 тысяч. Но при этом смертность снизилась на 15% - за счет ранней диагностики и улучшения качества лечения.