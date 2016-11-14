Звание первой ракетки Казахстана снова у Путинцевой

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вновь получила статус первой ракетки страны, передает Sports.kz.
Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг спортсменок.
Первое трио осталось неизменным - немка Анжелик Кербер, американка Серена Уильямс и полячка Агнешка Радванска.
«Казахстанка Юлия Путинцева обошла свою соотечественницу Ярославу Шведову и вновь стала первой ракеткой страны. Путинцева переместилась с 34-го места на 33-е, в то время как Слава потеряла три позиции - с 33-го на 36-е», - говорится на сайте.
В парном листе Шведова осталась 14-й.
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