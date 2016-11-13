В Алматы прошел конкурс красоты для девушек-инвалидов

Завершился первый национальный конкурс красоты «Ұлы Дала Ханшайымы» для девушек с ограниченной мобильностью, пишет zakon.kz

Участницы в инвалидных колясках демонстрировали вечерние платья и дизайнерские наряды, пели, танцевали, отвечали на коварные вопросы членов жюри и даже перевоплощались в звезд Голливуда. Корону победительнице вручила обладательница титула « Мисс мира-2013 » россиянка Ксения Безуглова .

В финал конкурса «Ұлы Дала Ханшайымы» вышли девять претенденток, каждая из которых бесспорно заслужила право называться первой красавицей страны. Поэтому членам беспристрастного жюри досталась довольно сложная задача. Судьи долго не могли определиться с окончательным выбором, ведь практические во всех турах девушки получали лишь самый высший балл. Появление на сцене конкурсанток в вечерних платьях вызвало у зрителей неподдельное восхищение. Люди поднялись со своих мест и стоя аплодировали грациозным, очаровательным и непередаваемо прекрасным дамам. Запомнился публике и выход в национальных костюмах.

На этапе «Парад талантов» Бактыгуль Алимбетова потрясающе исполнила танец «Кармен», Карлыгаш Нурбекова прочла стихотворение собственного сочинения, а Мария Ерманова настолько зажигательно спела хит «Это песня простая», что Ксения Безуглова и выдающаяся скрипачка Джамиля Серкебаева не удержались и принялись подпевать ей, пританцовывая в креслах. Дизайнерский показ «Фэшн парк» также прошел на высшем уровне. Девушки в нарядах от кутюр на голову превзошли профессиональных покорительниц подиумов. Проект «Путешествие в Голливуд» стал настоящим подарком для публики. Команда стилистов, визажистов и парикмахеров, возглавляемая Ириной Янг, превратила девчонок в звезд мирового кинематографа.

В зрительном зале не было ни одного свободного места. Более того, многим болельщикам пришлось стоять в холле, но никто не ушел домой до завершения конкурса.

После продолжительного совещания члены жюри, наконец, назвали имена главных виновниц торжества. Третье место завоевала Меруерт Кулахметова, почетное серебро досталось Карлыгаш Нурбековой, титул «Ұлы Дала Ханшайымы» по праву заслужила Сабина Касымова. Кроме короны полноправной королеве вручили ключи от новенького автомобиля. Однако на этом приятные сюрпризы не закончились. Победа в проекте позволит Сабине представить Казахстан на международном конкурсе красоты «Мисс цивилизация», организованном Ксенией Безугловой.