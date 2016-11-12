Рядовой Сырым Сундетов рассказал, как противостоял террористам в Актобе

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Рядовой Сырым Сундетов рассказал, как противостоял террористам в Актобе

Фото: Tengrinews.kz

Героев-полицейских Казахстана наградили в Павлодаре. Среди них - рядовой военчасти 6506 Актобе Сырым Сундетов, передает Tengrinews.kz.

Почетные грамоты за проявленные мужество и героизм от министра внутренних дел Республики получили 15 казахстанских полицейских и служащие Нацгвардии. Кроме почетных грамот, отличившиеся сотрудники получили ценные подарки и именные часы от акима Павлодарской области Булата Бакауова.

Среди награжденных - рядовой военчасти 6506 Актобе Сырым Сундетов. В июне этого года военнослужащий вместе с сослуживцем и начальником караула первыми отразили атаку террористов, напавших на часть.

"Когда поступил сигнал тревоги о нападении на КПП, я находился во внутреннем карауле. Мы вышли с рядовым Денисом Чернышовым и начальником караула и перед спортзалом увидели не менее десятка вооруженных людей. В заложниках у них находился наш сослуживец. Сразу началась стрельба. Мы действовали на рефлексах, у нас не было времени на раздумье. Стали отстреливаться, потому что понимали, что если отступим, то преступники проникнут на склад боеприпасов, расположенный в двухсот метрах от нас, вооружаться боевыми ружьями, и тогда пострадает очень много людей, в том числе и мирных жителей Актобе", - рассказывает Сырым Сундетов.

По его словам, рядовой Чернышов получил семь огнестрельных ранений. Начальник караула успел довести тяжелораненого солдата до автопарка.

"Я остался прикрывать. Меня ранили в ногу и грудь, я упал, но продолжал отстреливаться. В какой-то момент один из нападавших оказался за моей спиной и, ткнув мне в голову винчестером, потребовал бросить оружие. Я сопротивлялся. Меня силой поставили на колени, стали спрашивать про оружейный склад. Били, пинали, ударили прикладом. Я упал и в этот момент мне стали наносить удары штык- ножом. Я получил восемь ножевых ранений, в том числе в оба легких, также был поврежден нерв спинного мозга", - рассказал Сырым Сундетов. Пострадавший солдат провел в реанимации больше месяца. Все это время он находился в состоянии шока.

"Я не мог двигаться, разговаривать. Родным медики говорили, что у меня нет шансов на восстановление, я никогда не смогу ходить. Авиацией Нацгвардии меня доставили в республиканский нейрохирургический центр. Там дважды оперировали, затем была реабилитация. Сейчас я почти полностью восстановился", - отметил военнослужащий.

Со слов рядового, перед армией он успел закончить университет, по профессии финансист. 16 декабря этого года у него заканчивается срок службы, но солдат намерен служить дальше.

"Со школы хотел стать военным, пытался поступить, но не прошел по тестам. Очень сильно расстроился. Теперь, когда смог показать себя в бою, я понял, насколько важна для меня эта служба. Буду служить дальше", - сказал Сундетов.

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