Media Құрылтай-2016: В Алматы обсуждают поправки в закон о СМИ

200 представителей казахстанских СМИ собрались сегодня в Алматы на конференции по вопросам развития казахстанского рынка СМИ Media Құрылтай, передает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу Казахстанского пресс-клуба.

Перед СМИ сегодня встали несколько вопросов, связанных с новой информационной политикой правительства. Чем она отличается от ранее постулируемых принципов? Насколько возможные поправки в законодательстве соответствуют ожиданиям медийного сообщества?

Ответы на эти вопросы постарались найти ключевые специалисты медиа отрасли.

Даурен Абаев, министр информации и коммуникаций РК:

«Изменение законодательства в любой сфере - это всегда болезненный процесс. Ведь он затрагивает интересы нескольких субъектов общественных отношений.Часто эти интересы имеют разную направленность, и задача разработчиков максимально сбалансировать внедряемые нормы. Именно по этой причине министерство с самого начала выбрало стратегию публичности в разработке закона. Открытость в обсуждении законопроекта сохранится вплоть до его внесения на подпись президенту», - заверил Министр.

Участники конференции проанализировали ситуацию, которая сложилась на рынке отечественных СМИ за последний год. Как расти СМИ, не нарушая этических норм, какие инструменты нужны для современной журналистики, как казахстанские журналисты могут использовать открытые данные?

«Media Құрылтай стал самой востребованной площадкой для решения проблем медиарынка в стране. Не так давно было вновь создано Министерство информации, планируется ряд изменений в законодательство, и учитывая эти серьезные вещи, мы хотим обсудить возможные сценарии будущего для СМИ. Мы видим сильное снижение рекламных доходов в СМИ, и, будем говорить о том, какие есть возможности для поддержки и развития медиаотрасли в сложных экономических условиях. В этом году конференция собрала свыше 200 человек со всего Казахстана», - говорит Асель Караулова, президент Казахстанского Пресс-клуба.