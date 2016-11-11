Скорость на казахстанских дорогах хотят снизить до 50 километров в час

В Казахстане хотят снизить скорость на дорогах Казахстана с 60 до 50 километров в час, сообщают "Колеса". Такие ограничения планируют ввести в городах и поселках страны.

По словам директора межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Айдара Сасенова, одного из авторов концепции обеспечения безопасности дорожного движения, в зонах риска, например, вокруг школ, эксперты намерены ограничить скорость до 30 километров в час, а водителей автобусов и грузовиков обязать снижать скорость до 40 километров в час при подъезде к перекрестку.

Сообщается, что рабочая группа Мажилиса обсуждает также ряд поправок в действующий Административный кодекс. В частности, предлагается штрафы за нарушение требований к учебной езде, пользование внешними световыми приборами и аварийной сигнализацией, которые сейчас составляют 10 МРП, заменить на предупреждение, а нарушение правил проезда перекрестка наказывать штрафом 3 МРП вместо пяти. Снизить на 30-50 процентов хотят и наказания для пешеходов, нарушивших ПДД.

Кроме того, эксперты рассматривают возможность внедрения европротокола, позволяющего водителям в случае незначительного ДТП самостоятельно вызвать страхового агента и решить вопрос без участия полиции.

Также, по словам Сасенова, госслужащих предлагают обязать добираться до работы на общественном транспорте, а не на собственных авто. Причем обкатают эту схему сначала в Астане или Алматы. Правда, будет ли распространяться эта норма на министров, акимов, депутатов и остальных слуг народа, правовед не уточнил.