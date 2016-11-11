Жительница Костаная, выбросившая флаг в мусорку, просит прощения у народа

Автор:
Жительница Костаная, выбросившая флаг в мусорку, просит прощения у народа

29-летняя Ольга Шумилова рассказала свою версию того, как госсимвол оказался в мусорном контейнере, передает «Наша газета».

По словам женщины, флаг оказался на мусорке совершенно случайно. Она растеряна сложившейся ситуацией, говорит, что раскаивается и просит прощения.

«В первый раз в жизни я оказалось в такой ситуации. И я даже не знаю, как поступать. Я хотела бы обратиться к людям, чтобы впредь таких ситуаций не возникало, чтобы они были внимательными. И еще я хочу извиниться перед народом и своим коллективом. Получилось так, что я подставила своих коллег, в чем я очень раскаиваюсь», - говорит женщина.

Ольга Шумилова работает вахтером в одном их спорткомплексов города. По словам женщины, в тот день она наводила порядок в спортзале. На одном из тренажеров увидела сложенный вдвое флаг.

«Я развернула флаг и увидела на нем следы краски, затем сложила его и положила рядом с остальным мусором. Ко мне заехал муж, нам нужно было срочно идти в ЦОН. Я второпях схватила все, что там лежало, даже не посмотрела, выкинула в контейнер и побежала», - рассказывает женщина.

По словам Ольги, о том, что вместе с мусором выбросила флаг, она вспомнила только через час, в ЦОНе. Вернувшись за ним, обнаружила, что в мусорном контейнере его уже нет.

«Вообще я хотела постирать и убрать этот флаг. Когда я не нашла его в мусорном контейнере, то не придала этому значения. Решила, что он кому-то понадобился», - сообщила Ольга.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили женщину. Ольга не стала скрывать, что это она случайно выбросила госсимвол в мусорный контейнер.

«Полицейские спросили у меня, не видела ли я того, кто выбросил флаг. Я призналась в том, что сделала это. Я ничего не скрывала. Они зачитали мне Уголовный кодекс, объяснили, что так делать нельзя, что это надругательство над государственным символом», - вспоминает Ольга Шумилова.

После инцидента руководство спорткомплекса сделало ей выговор, работницу лишили премиальных, но увольнять не стали. Как сообщает издание, Ольга Шумилова замужем, воспитывает ребенка.

По информации пресс-службы ДВД, досудебное расследование по этому делу еще не завершилось.

Напомним, по факту обнаружения флага в мусорном контейнере полиция Костаная начала досудебное расследование по статье «Надругательство над государственными символами Республики Казахстан».

По информации полиции, женщине, отправившей на мусорку государственный флаг, грозит штраф до 2000 МРП - это более четырех миллионов тенге, либо ограничение или даже лишение свободы, сроком до двух лет.

Согласно правилам, решение об уничтожении госсимвола принимает специальная комиссия.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
09.11.2016, 10:49
  
Уборщица, выбросившая в мусорку флаг в Костанае, может получить срок 13
08.11.2016, 17:41
  
На «Мисс мира» перепутали флаги стран участниц 2
19.10.2016, 22:56
  
Я простила его, это мое решение - Баян Максаткызы
25.09.2016, 09:52
  
Костанайские энтузиасты реставрируют ретро-автомобили
09.09.2016, 10:21
  
Что грозит белорусским паралимпийцам за акцию поддержки россиян 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (8):
Сортировать:
фото пользователя Митрич.
Митрич.
Глупая женщина.
Ответить
11.11.2016, 11:24
фото пользователя taxsist2
taxsist2
в ее действиях нет состава правонарушения.
Ответить
11.11.2016, 11:35
фото пользователя Красава
Красава
Согласно правилам, решение об уничтожении госсимвола принимает специальная комиссия.  Сколько по РК таких флагов утилизировано, есть  статистика? Если я правильно понимаю флаг который продается в  магазинах не  имеет ничего общего с госсимволикой.
Ответить
11.11.2016, 13:49
фото пользователя Твист.
Твист.
емнип, госсимволы должны быть определённого стандарта. Т.е. если этот флаг сделан не по стандарту (к примеру - не соответствует отношение длины к ширине), то госсимволом он считаться не может. Ну сами подумайте, купил я шоколад "Казахстанский", обертка выполнена в виде флага. Съел его и что дальше? Вместо того, чтобы выкинуть бумажку в урну, должен сдавать её в какую-то комиссию?
Ответить
11.11.2016, 14:31
фото пользователя Малинка
Малинка
Просит прощения у народа.
За что она просит,она что специально это сделала или умышленно?
Сделали из женщины необразованной,преступника.Что она убила кого то?
Говорит же не хотела выкинуть а не заметила .
Я в шоке от этого работника ЦОНА.Урод еще тот.
4 000 000 тенге это конечно сумма заоблачная,таких денег и не держала в руках,не заработала даже ни разу.Прожиточный минимум значит 22 859 тенге,а штраф 4 000 000 тенге.
Что бы люди могли платить такие штрафы,государство должно повысить зарплату и по 4 000 000 в месяц платить.Или нет основания для начисления такой зп?Основания можно взять с расчета суммы штрафа 4 000 000 тенге,как то же решено было 2000 МРП взыскивать.Почти половина стоимости квартиры.
Ответить
11.11.2016, 14:35
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Малинка это нормальное действие, сейчас время такое где правонарушение вышло за рамки организации и имело резонанс необходимо минимизировать развитие негативного сценария. Если бы не выступила могли быть кривотолки мол куда смотрит администрация, директора наказать,снять,расстрелять, не дай бог выйдет в тренды, и т.д,а по факту уборщица, "наш человек", люди требуют СВАБОДЫ, для юристов необходимо сейчас линию защиты строить на этом,судьям будет нелегко принимать решение когда общество негартивно настроено. Это и есть юридическая казуистика когда пипл "хавает". Эмоции они такие эмоции.
Ответить
11.11.2016, 17:56
фото пользователя Kusaka
Kusaka
Подумайте, в какое жесткое полицейское государство превращается наша страна. Одних, без должностей и оклада, будут судить за плевок на тратуар,  а другим будут объявлять простые выговоры и лишать мест за хищение казны, злоупотребление полномочиями, прощать их безнаказанных детей-виновников ДТП.

Если виноват даже "по пустяку" - будешь наказан, если у тебя нет хороших связей, то ответишь по полной. С насиженных мест выгоднее дать максимальное наказание, взять максимальный штраф, чтобыза отчеты начальство по голове погладило. Всегда проще умыть руки, чем войти в положение другого.
Ответить
11.11.2016, 17:32
фото пользователя taxsist2
taxsist2
В ее действиях отсутствует состав правонарушения. Правонарушение совершила, вину признала, в принципе для полицейского этого достаточно минимум для адмпротолка,что и сделает для того,чтобы не обвинили в бездействие такова норма закона. В суде  могут отменить административный протокол, наверное штраф будет если не будет обжаловать или не возьмет юриста.
Ответить
11.11.2016, 17:49
Последние новости раздела
Media Құрылтай-2016: В Алматы обсуждают поправки в закон о СМИ
Скорость на казахстанских дорогах хотят снизить до 50 километров в час 2
Ролик о Казахстане покажет ВВС
Актюбинец на кухне нашел боеприпасы от «калаша», которые террористы забрали у военного 2
Теракт 5 июня: обвиняемые полагали, что джихад будет в Сирии или Америке 1
Сайты-ловушки для насильников могут создать в Казахстане 1
​В Мангистау родилась девочка весом 6 кг 100 г 1
Переименование улиц в Астане
Уволился директор алматинского зоопарка
Московский аэропорт не смог принять самолет из Астаны