Жительница Костаная, выбросившая флаг в мусорку, просит прощения у народа

29-летняя Ольга Шумилова рассказала свою версию того, как госсимвол оказался в мусорном контейнере, передает «Наша газета».

По словам женщины, флаг оказался на мусорке совершенно случайно. Она растеряна сложившейся ситуацией, говорит, что раскаивается и просит прощения.

«В первый раз в жизни я оказалось в такой ситуации. И я даже не знаю, как поступать. Я хотела бы обратиться к людям, чтобы впредь таких ситуаций не возникало, чтобы они были внимательными. И еще я хочу извиниться перед народом и своим коллективом. Получилось так, что я подставила своих коллег, в чем я очень раскаиваюсь», - говорит женщина.

Ольга Шумилова работает вахтером в одном их спорткомплексов города. По словам женщины, в тот день она наводила порядок в спортзале. На одном из тренажеров увидела сложенный вдвое флаг.

«Я развернула флаг и увидела на нем следы краски, затем сложила его и положила рядом с остальным мусором. Ко мне заехал муж, нам нужно было срочно идти в ЦОН. Я второпях схватила все, что там лежало, даже не посмотрела, выкинула в контейнер и побежала», - рассказывает женщина.

По словам Ольги, о том, что вместе с мусором выбросила флаг, она вспомнила только через час, в ЦОНе. Вернувшись за ним, обнаружила, что в мусорном контейнере его уже нет.

«Вообще я хотела постирать и убрать этот флаг. Когда я не нашла его в мусорном контейнере, то не придала этому значения. Решила, что он кому-то понадобился», - сообщила Ольга.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили женщину. Ольга не стала скрывать, что это она случайно выбросила госсимвол в мусорный контейнер.

«Полицейские спросили у меня, не видела ли я того, кто выбросил флаг. Я призналась в том, что сделала это. Я ничего не скрывала. Они зачитали мне Уголовный кодекс, объяснили, что так делать нельзя, что это надругательство над государственным символом», - вспоминает Ольга Шумилова.

После инцидента руководство спорткомплекса сделало ей выговор, работницу лишили премиальных, но увольнять не стали. Как сообщает издание, Ольга Шумилова замужем, воспитывает ребенка.

По информации пресс-службы ДВД, досудебное расследование по этому делу еще не завершилось.

Напомним, по факту обнаружения флага в мусорном контейнере полиция Костаная начала досудебное расследование по статье «Надругательство над государственными символами Республики Казахстан».

По информации полиции, женщине, отправившей на мусорку государственный флаг, грозит штраф до 2000 МРП - это более четырех миллионов тенге, либо ограничение или даже лишение свободы, сроком до двух лет.

Согласно правилам, решение об уничтожении госсимвола принимает специальная комиссия.