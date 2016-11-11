Ролик о Казахстане покажет ВВС

ВВС World покажет ролик о Казахстане, сообщает телеканал "Хабар".
История британского путешественника и исследователя Томаса Аткинсона, который в 1847 году первым из европейцев исследовал Казахстан, легла в основу видеоролика о нашей стране, посвященного 25-летию Независимости. С середины ноября его начнет показывать телеканал ВВС World. Съемки фильма были проведены в Астане, Алматы, а также Алматинской области - местах, где побывал британский путешественник.
На показе присутствовали посол Казахстана в Великобритании Ержан Казыханов и комиссар международной выставки EXPO-2017 Рапиль Жошыбаев. Как известно, ВВС проявляет огромный интерес к данной выставке. На данный момент ведутся переговоры по освещению международной выставки британской и другими медиакомпаниями.
"Мы сейчас готовим партнерское соглашение с ВВС. Они хотят показать нашу страну во время прохождения выставки. Все международные мероприятия, все возможности туризма", - сказал Рапиль Жошыбаев, комиссар международной выставки EXPO-2017.
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