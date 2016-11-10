Сайты-ловушки для насильников могут создать в Казахстане

Только в этом году за насильственные преступления против половой неприкосновенности детей осуждено 111 человек.
Генпрокуратура РК предложила создать в Казахстане сайты-ловушки для насильников и педофилов, сообщает Казинформ.
«Нужно продолжить и более эффективно использовать возможности
«Для наших оперативных служб это большая проблема создать фейковые сайты и как на наживку ловить преступников? Нет, конечно. Это не проблема. И это можно сделать в короткое время», - добавил он. Отдельным блоком, как считают в
«Посмотрите, больше половины - 58% в рассматриваемых сегодня преступлениях - это случаи добровольных половых сношений с лицом, не достигшим 16 лет. Причем, многие из них со своими же сверстниками, которые даже не задумывались, что совершают преступления. Нужно провести лекции в онлайн режиме среди подростков и молодежи по разъяснению уголовной ответственности за указанное деяние. Это мы уже начали делать и нам нужно, чтобы подключились и другие госорганы и неравнодушные люди. Мы разработали типовые рекомендации, памятки и советы для родителей и детей по этому вопросу, планируем вручить их через школы, колледжи и вузы, каждому учащемуся. Эту работу нужно проводить постоянно», - заключил Кравченко.
«С 1 января 2018 года вводится химическая
«
Как заметил Генпрокурор, дети часто подвергаются сексуальному насилию со стороны знакомых, даже близких людей, отцов и братьев.
«Если вы стали свидетелем обмана, домогательства или насилия над детьми, незамедлительно обратитесь в полицию по 102. Зачастую мы умалчиваем про случаи насилия, скрываем, утаиваем, считаем позорным. Это в корне неправильно. Так мы порождаем скрытую преступность. Поэтому, если вашего ребенка унизили, не молчите об этом, сообщите в правоохранительный орган», - призвал Жакип Асанов.
Ранее сообщалось, что каждая третья девочка в Казахстане до 18 лет терпит сексуальные домогательства. Всего в 2016 году в Казахстане от рук насильников пострадали 183 ребенка. При этом преступниками нередко являются знакомые (69%), в том числе отцы, отчимы, братья и другие родственники (27%).
Кроме того, прокуроры предлагают проводить специальное психиатрическое обследование по выявлению сексуальных отклонений у насильников. Еще одной мерой борьбы с насилием в отношении детей предлагаются медицинские осмотры школьников с участием гинекологов и хирургов, которые смогут сообщить о подобных фактах в правоохранительные органы.
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