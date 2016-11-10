Сайты-ловушки для насильников могут создать в Казахстане

Только в этом году за насильственные преступления против половой неприкосновенности детей осуждено 111 человек.

Генпрокуратура РК предложила создать в Казахстане сайты-ловушки для насильников и педофилов, сообщает Казинформ.

«Нужно продолжить и более эффективно использовать возможности Интернета . Посмотрите, в США в 2013 году ФБР в течение двух недель на контролируемом порносайте выявило свыше 5 тысяч преступников. В Норвегии на большинстве сайтов есть красная кнопка. Если в сети ребенок сталкивается с подозрительными попытками знакомства и обхаживания, он нажимает на эту ссылку и сразу же попадает на страницу национальной службы уголовного розыска, где он может оставить сообщение о домогательстве. Почему не делать то же самое у нас в стране?», - предложил заместитель Генерального прокурора Казахстана Андрей Кравченко в ходе коллегии ведомства в Астане.

«Для наших оперативных служб это большая проблема создать фейковые сайты и как на наживку ловить преступников? Нет, конечно. Это не проблема. И это можно сделать в короткое время», - добавил он. Отдельным блоком, как считают в Генпрокуратуре , необходимо выделить адресную работу с подростками.

«Посмотрите, больше половины - 58% в рассматриваемых сегодня преступлениях - это случаи добровольных половых сношений с лицом, не достигшим 16 лет. Причем, многие из них со своими же сверстниками, которые даже не задумывались, что совершают преступления. Нужно провести лекции в онлайн режиме среди подростков и молодежи по разъяснению уголовной ответственности за указанное деяние. Это мы уже начали делать и нам нужно, чтобы подключились и другие госорганы и неравнодушные люди. Мы разработали типовые рекомендации, памятки и советы для родителей и детей по этому вопросу, планируем вручить их через школы, колледжи и вузы, каждому учащемуся. Эту работу нужно проводить постоянно», - заключил Кравченко.

«С 1 января 2018 года вводится химическая кастрация . Это значит, что насильников будут принуждать к приему специальных препаратов», - заявил Генеральный прокурор Жакип Асанов в ходе коллегии ведомства в Астане.

« Уголовный закон беспощаден к насильникам. Им грозит лишение свободы до 20-ти лет либо пожизненное заключение . Приговор в дальнейшем не может быть смягчен. К таким осужденным не применяется условно-досрочное освобождение , введен запрет на применение амнистии , с ними не заключается процессуальное соглашение. То есть срок наказания отбывают полностью. Лица, совершившие такие преступления, пожизненно лишаются права работать с детьми», - добавил он.

Как заметил Генпрокурор, дети часто подвергаются сексуальному насилию со стороны знакомых, даже близких людей, отцов и братьев.

«Если вы стали свидетелем обмана, домогательства или насилия над детьми, незамедлительно обратитесь в полицию по 102. Зачастую мы умалчиваем про случаи насилия, скрываем, утаиваем, считаем позорным. Это в корне неправильно. Так мы порождаем скрытую преступность. Поэтому, если вашего ребенка унизили, не молчите об этом, сообщите в правоохранительный орган», - призвал Жакип Асанов.

Ранее сообщалось, что каждая третья девочка в Казахстане до 18 лет терпит сексуальные домогательства. Всего в 2016 году в Казахстане от рук насильников пострадали 183 ребенка. При этом преступниками нередко являются знакомые (69%), в том числе отцы, отчимы, братья и другие родственники (27%).

Кроме того, прокуроры предлагают проводить специальное психиатрическое обследование по выявлению сексуальных отклонений у насильников. Еще одной мерой борьбы с насилием в отношении детей предлагаются медицинские осмотры школьников с участием гинекологов и хирургов, которые смогут сообщить о подобных фактах в правоохранительные органы.