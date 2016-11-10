Переименование улиц в Астане

В столице заговорили о переименовании улицы Орынбор в Мәңгілік Ел, а также присвоении новых имен дублирующимся.

Депутаты городского маслихата одобрили представленные ономастической комиссией новые названия улиц и наконец поставили точку в этом вопросе, передает vechastana.kz.

В районе «Алматы» появятся такие улицы, как Хусейна бен Талала , проектное название которой ранее было 23-17, Кенена Азербаева (бывшая улица 23-31), а также Темирбека Жургенова , которая имела название А19. А вот бывшая Хусейна бен Талала отныне станет проспектом Улы Дала.

Будет также переименована ул. Ивана Панфилова в Сакена Жунусова, а Беимбета Майлина и улицу с проектным названием А193 объединят в одну.

Придется привыкать горожанам и к новому названию улицы Енбекшилер, которую объединят с улицей под номером 36 и назовут проспектом Алихана Букейханова .

Кстати, улицу с аналогичным названием в районе «Сарыарка» будут величать Азербайжана Мамбетова.

Еще 10 новых названий улиц появятся в районе «Есиль», где ранее они имели лишь проектные наименования.

Кстати, теперь Орынбором будет называться одна из таких улиц - Е10. Кроме того, здесь появятся такие улицы, как Нияз би, Нурпеиса Байганина, Султанбека Кожанова , Каиыма Мухамедханова, Никола Тесла , Рабиги Есимжановой , Саттара Ерубаева, Ханшайым Суинбике и Бухар-жырау.

После регистрации в органах юстиции это решение будет введено в действие уже через десять календарных дней. А значит, горожанам и гостям столицы нужно будет тщательно изучить новые названия улиц, чтобы не заплутать в большом городе.

Напомним, в Актобе решили переименовать 25 улиц, что вызвало большой резонанс в обществе и в Интернете. Выяснилось, что многие актюбинцы не знают, кто эти люди, в редакцию поступила масса просьб рассказать о них. Журналист «Диапазона» собрала информацию о людях, именами которых хотят назвать улицы.