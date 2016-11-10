Уволился директор алматинского зоопарка

Канат Каримов уходит с поста директора алматинского зоопарка. О своем уходе он заявил в ходе брифинга в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает издание, собрав сотрудников зоопарка, представителей прессы, Канат Каримов отчитался о проделанной работе в зверинце. Он отметил, что у сотрудников вырос уровень заработной платы, произведен закуп оборудования. Также был утвержден комплексный план мероприятий на 2016-2017 годы, в котором предусмотрено строительство ветеринарной клиники, оснащение оборудования, привлечение специалистов.

«Как видите много сделано, предстоит еще больше работы в рамках комплексного плана. Но ситуация в информационном пространстве вышла за рамки. Личное восприятие меня, как руководителя данного предприятия (...) чтобы не делалось мной, все равно опять будет ажиотаж вокруг зоопарка из-за животных, которые умирают, потому что это живые существа, и будет нагнетаться нехорошая обстановка. Так как это связано с моей личной персоной, я принял решение и написал сегодня заявление об уходе с поста директора. Я благодарю коллег за проделанную работу и хочу пожелать новому руководителю успехов», - сказал в своем выступлении Каримов.

Как отметили в пресс-службе зоопарка, заявление было отправлено в управление сельского хозяйства города. На посту директора зоопарка Канат Каримов работал около года.

Напомним, с начала года в зоопарке погибли 20 питомцев. Общественность была потрясена смертью тигрицы Куралай в начале мая этого года. Недавно умер гепард, которому было 6 лет и жираф. Широкий резонанс вызвала смерть шести снежных барсов, которые погибли в 2008-2014 годах.

Как ранее сообщали в акимате Алматы, поскольку зоопарк уже устарел в части организации территории и содержания животных, в настоящее время готовится проектно-сметная документация в связи с необходимостью перестройки зоопарка. Проект разрабатывается с учетом опыта Берлинского и Нью-Йорского зоопарков.