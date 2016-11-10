Уволился директор алматинского зоопарка

Автор:
Уволился директор алматинского зоопарка

Канат Каримов уходит с поста директора алматинского зоопарка. О своем уходе он заявил в ходе брифинга в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает издание, собрав сотрудников зоопарка, представителей прессы, Канат Каримов отчитался о проделанной работе в зверинце. Он отметил, что у сотрудников вырос уровень заработной платы, произведен закуп оборудования. Также был утвержден комплексный план мероприятий на 2016-2017 годы, в котором предусмотрено строительство ветеринарной клиники, оснащение оборудования, привлечение специалистов.

«Как видите много сделано, предстоит еще больше работы в рамках комплексного плана. Но ситуация в информационном пространстве вышла за рамки. Личное восприятие меня, как руководителя данного предприятия (...) чтобы не делалось мной, все равно опять будет ажиотаж вокруг зоопарка из-за животных, которые умирают, потому что это живые существа, и будет нагнетаться нехорошая обстановка. Так как это связано с моей личной персоной, я принял решение и написал сегодня заявление об уходе с поста директора. Я благодарю коллег за проделанную работу и хочу пожелать новому руководителю успехов», - сказал в своем выступлении Каримов.

Как отметили в пресс-службе зоопарка, заявление было отправлено в управление сельского хозяйства города. На посту директора зоопарка Канат Каримов работал около года.

Напомним, с начала года в зоопарке погибли 20 питомцев. Общественность была потрясена смертью тигрицы Куралай в начале мая этого года. Недавно умер гепард, которому было 6 лет и жираф. Широкий резонанс вызвала смерть шести снежных барсов, которые погибли в 2008-2014 годах.

Как ранее сообщали в акимате Алматы, поскольку зоопарк уже устарел в части организации территории и содержания животных, в настоящее время готовится проектно-сметная документация в связи с необходимостью перестройки зоопарка. Проект разрабатывается с учетом опыта Берлинского и Нью-Йорского зоопарков.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.11.2016, 13:36
  
Актюбинцы прощаются с Васильевым 5
31.10.2016, 17:50
  
Назарбаев уволил двух вице-министров обороны РК
31.10.2016, 09:18
  
Эксперты считают, что жираф Мелман в зоопарке Алматы умер от отравления
24.10.2016, 15:12
  
В алматинском зоопарке погиб 6-летний гепард 1
21.10.2016, 15:53
  
В МВД готовы уволить всех полицейских, чтобы искоренить коррупцию 15
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Московский аэропорт не смог принять самолет из Астаны
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
Просмотр фильмов: монитор и/или телевизор? 9
ФК "Кайрат" продлил контракт с Андреем Аршавиным
Женщина родила во дворе роддома в Костанайской области
В РК могут запретить свободные полеты дронов 13
Антикоррупционщики вышли на главу облспорта с вопросами о "договорняке" и финансировании "Актобе" 3
​Пенсионер взыскал алименты на свое содержание со своих сыновей в Астане 13
В Астане ​25-тысячному новорожденному подарили автокресло
Вакцинацию для детей предложили сделать обязательной 10