Московский аэропорт не смог принять самолет из Астаны

Самолет, совершавший рейс Астана-Москва, не смог приземлиться в Шереметьево из-за высокой загрузки авиаузла.
Вместо этого воздушное судно доставило своих пассажиров на запасной аэродром в Петербурге, передает inforeactor.ru.
Сообщается, что московский аэропорт был не в силах принять рейс из Казахстана. По этой причине экипаж судна принял решение приземлиться в Санкт-Петербурге.
На борту самолета находилось 132 пассажира. По имеющимся данным, самолет также был направлен в город на Неве из-за недостатка горючего.
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