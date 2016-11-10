Московский аэропорт не смог принять самолет из Астаны

Самолет, совершавший рейс Астана-Москва, не смог приземлиться в Шереметьево из-за высокой загрузки авиаузла.

Вместо этого воздушное судно доставило своих пассажиров на запасной аэродром в Петербурге, передает inforeactor.ru.

Сообщается, что московский аэропорт был не в силах принять рейс из Казахстана. По этой причине экипаж судна принял решение приземлиться в Санкт-Петербурге.

На борту самолета находилось 132 пассажира. По имеющимся данным, самолет также был направлен в город на Неве из-за недостатка горючего.