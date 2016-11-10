Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Новый номер "Диапазона" уже в продаже
  • Гендиректора "Актобе" Васильева задержали за хищение 300 миллионов

Финпол сообщает, что 69 бюджетных миллионов Васильев пустил на премии тренерам и футболистам, а себе дал премию 15 миллионов тенге.

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«Диапазон» запустил мобильное приложение для Android и iOS. Будьте в курсе событий, читайте наши новости и предлагайте свои!

  • Помоги четвероногому другу!

«Диапазон» предлагает актюбинцам протянуть руку помощи бездомным животным.

  • В честь кого хотят переименовать 25 улиц

После публикации о новых именах для улиц выяснилось, что многие не знают, кто эти 25 личностей. Кто они, и как актюбинцы отнеслись к переименованию.

  • Ислам не запрещает трупное донорство

272 больных в Актобе ждут пересадки органов, но нет доноров. Делать забор у трупных доноров не позволяют родные, ссылаясь на ислам. "Д" узнал, что об этом говорит Коран.

  • Педиатров вернут в поликлиники

Через 3 года экспериментов в Казахстане решили вернуть педиатров.

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