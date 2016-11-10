Новый номер "Диапазона" уже в продаже

- Гендиректора "Актобе" Васильева задержали за хищение 300 миллионов
Финпол сообщает, что 69 бюджетных миллионов Васильев пустил на премии тренерам и футболистам, а себе дал премию 15 миллионов тенге.
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- Помоги четвероногому другу!
«Диапазон» предлагает актюбинцам протянуть руку помощи бездомным животным.
- В честь кого хотят переименовать 25 улиц
После публикации о новых именах для улиц выяснилось, что многие не знают, кто эти 25 личностей. Кто они, и как актюбинцы отнеслись к переименованию.
- Ислам не запрещает трупное донорство
272 больных в Актобе ждут пересадки органов, но нет доноров. Делать забор у трупных доноров не позволяют родные, ссылаясь на ислам. "Д" узнал, что об этом говорит Коран.
- Педиатров вернут в поликлиники
Через 3 года экспериментов в Казахстане решили вернуть педиатров.
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