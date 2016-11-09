В РК могут запретить свободные полеты дронов

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В РК могут запретить свободные полеты дронов

На управление дронами, возможно, потребуется разрешение, об этом говорили накануне депутаты на заседании в мажилисе, передает телеканал «Хабар».

На заседании поднимались вопросы по законодательным изменениям использования воздушного пространства и деятельности авиации. Например, депутаты беспокоятся, что набирающие сегодня популярность беспилотные летальные аппараты, как их еще называют «дроны», могут помешать полетам полноценных самолётов.

Однако, как выяснилось, есть обеспокоенность намного серьезнее.

«Вы понимаете, что это такое? Они завтра полетят, не дай Бог, над парламентом, вот здесь, и что-нибудь сделают. Я на этом летательном аппарате, что угодно могу сделать, вот такую вот маленькую бомбочку скинуть», - сказал председатель ассоциации авиаперевозчиков Казахстана Владимир Куропатенко.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
гониво...
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09.11.2016, 09:47
фото пользователя Keks1
Keks1
"Я на этом летательном аппарате, что угодно могу сделать"
Петлю Нестерова слабо? А вообще, "что угодно" не получится. А квадрокоптеры - прикольная штука. Если на них гос. номера заставять лепить - еще прикольнее станут.
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09.11.2016, 09:56
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Keks1 зачем по серийным номерам будет регистрация или Мас адресам регистрация, в ЦОНе или через сайт соответствующий для получения разрешение, у полицейских будет приложение через которое будет отлеживаться имеет разрешение, регистрацию и т.п. Вообще смысл понятен во многих странах есть зоны запрещенные для полетов дронов (в РФ например Кремль и дрг стратегические объекты,в гугл например при GPS навигации дрона автоматом многие дроны не летят в сторону где указано бес полетная зона), в Дубаи например вообще фотографирование и видеосъемки, пресекаются если в сторону арабов, в той же Австрии говорят запрещен видеорегистатор в авто и т.д поэтому понятно,что необходимы правила сейчас принимать,чтобы завтра например дроны не летали повсеместно. 
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09.11.2016, 10:51
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1. http://skymec.ru/pravila-ispolzovanija-dronov-v-stranah-mira/news
2. ну или возможно,чтобы и таких сьемок не было https://www.youtube.com/watch?v=nMVJxTcU8Kg
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09.11.2016, 10:52
фото пользователя 1870
1870
эти игрушки в магазинах продаются. Да и сделать нетрудно самому, в ютубе любой может научиться если техническое мышление имеет.
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09.11.2016, 10:09
фото пользователя pcproman
pcproman
А когда у нас хоть что-нибудь разрешат? Одни запреты.
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09.11.2016, 10:18
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