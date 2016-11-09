В РК могут запретить свободные полеты дронов

На заседании поднимались вопросы по законодательным изменениям использования воздушного пространства и деятельности авиации. Например, депутаты беспокоятся, что набирающие сегодня популярность беспилотные летальные аппараты, как их еще называют «дроны», могут помешать полетам полноценных самолётов.

Однако, как выяснилось, есть обеспокоенность намного серьезнее.

«Вы понимаете, что это такое? Они завтра полетят, не дай Бог, над парламентом, вот здесь, и что-нибудь сделают. Я на этом летательном аппарате, что угодно могу сделать, вот такую вот маленькую бомбочку скинуть», - сказал председатель ассоциации авиаперевозчиков Казахстана Владимир Куропатенко.