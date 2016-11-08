​Пенсионер взыскал алименты на свое содержание со своих сыновей в Астане

Пожилой житель Астаны подал в суд на двух своих младших сыновей о взыскании с них алиментов, несмотря на то, что старший сын уже выплачивает ему ежемесячно около 40 тысяч тенге, передает пресс-служба суда Астаны.

В городской суд обратился нетрудоспособный родитель, нуждающийся в дополнительной материальной помощи. Он состоит на постоянном учете у врача, а пенсия, которую получает астанчанин, уходит на содержание домашнего хозяйства и оплату коммунальных услуг. Однако двое младших сыновей уклонялись от содержания родителя в добровольном порядке, что и стало причиной обращения в суд.