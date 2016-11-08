​Пенсионер взыскал алименты на свое содержание со своих сыновей в Астане

Пожилой житель Астаны подал в суд на двух своих младших сыновей о взыскании с них алиментов, несмотря на то, что старший сын уже выплачивает ему ежемесячно около 40 тысяч тенге, передает пресс-служба суда Астаны.
В городской суд обратился нетрудоспособный родитель, нуждающийся в дополнительной материальной помощи. Он состоит на постоянном учете у врача, а пенсия, которую получает астанчанин, уходит на содержание домашнего хозяйства и оплату коммунальных услуг. Однако двое младших сыновей уклонялись от содержания родителя в добровольном порядке, что и стало причиной обращения в суд.
По сообщению пресс-службы суда, по ранее вынесенному решению со старшего сына в пользу пенсионера взыскиваются алименты в размере 20 МРП ежемесячно. В соответствии с законодательством Республики Казахстан трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Сарыаркинский районный суд Астаны частично удовлетворил исковые требования пенсионера. Так, согласно решению суда, двое младших сыновей ежемесячно будут выплачивать алименты своему нетрудоспособному родителю в размере 5 МРП каждый.
1 МРП равен 2121 тенге.
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