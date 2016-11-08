В Астане ​25-тысячному новорожденному подарили автокресло

Мама мальчика чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Как сообщили в Управлении здравоохранения столицы, 25-тысячный малыш (с начала 2016 года) появился на свет в ночь с 6 по 7 ноября.
Произошло это в перинатальном центре №3. Как рассказала мама новорожденного мальчика Асем Жанайдарова, малыш родился весом 2688 г, рост - 48 см, передает Казинформ.
Представители управления здравоохранения Астаны подготовили подарок новому 25тысячному жителю столицы - коляску «зима/лето» с автокреслом.
Как пояснили в ведомстве, подсчет велся с помощью записей в журнал родов по времени рождения. Данные отправлялись в Республиканской центр электронного здравоохранения, который и определил 25 000 ребенка, рожденного в Астане. «Сегодня Астана является динамически развивающимся городом. Ежегодно в столице отмечается рост рождаемости. За последние пять лет количество родившихся детей увеличилось в 1,6 раза. Если в 2010 году в перинатальных центрах города появились на свет 16 537 новорожденных, то в 2015 году родились 6 100 детей», - говорится в сообщении.
Ежегодно в перинатальном центре №3 проходит около 7 тысяч родов. За 9 месяцев текущего года проведено 1324 операций «кесарево сечение», принято 6 184 родов.
Напомним, в Астане семье, в которой 4 июля родился миллионный житель города подарили квартиру.
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