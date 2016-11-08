Вакцинацию для детей предложили сделать обязательной

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Вакцинацию для детей предложили сделать обязательной

В настоящее время некоторые родители не спешат делать своим детям прививки из-за религиозных соображений, сообщил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, передает Zakon.kz.

«Еще один вопрос - это вакцинация детей. В прошлый раз во время проведения работы рабочей группы по главе с Генеральным прокурором РК, у нас есть такая проблема, у нас в силу религиозных мотивов, незнания не проводится вакцинация некоторых детей», - сказал он в ходе видео-моста на заседании правительства.

При этом аким региона добавил, что считает необходимым ввести обязательную вакцинацию несовершеннолетних.

«Поэтому, я думаю, что перед тем, как идти в детский сад или школу, необходимо рассмотреть вопрос обязательной вакцинации детей и запрашивать у них справку об этом. Я считаю, это целесообразным в рамках Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения рассмотреть этот вопрос», - подчеркнул Сапарбаев.

В свою очередь вице-министр здравоохранения и социального развития РК Елжан Биртанов, комментируя данный вопрос, заявил корреспонденту редакции, что медицинским стандартам вакцинация детей - это обязательная процедура. Однако, любая медицинская процедура, будь это вакцинация ребенка или операция или сдача анализов делается с согласия родителей несовершеннолетних детей.

"Мы не можем нарушать права граждан и заставлять их делать какие-либо процедуры. Не прививать ребенка имеет право врач, если есть противопоказания, а также родители сами могут отказаться по любым причинам. Необходимо работать в этом направлении с родителями, вести разъяснительные работы", - сказал Биртанов.

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