В Актобе выбирали юные таланты

4-5 ноября в областной филармонии имени Г. Жубановой прошел конкурс юных талантов "Классика-2016".

На сцене областной филармонии свое искусство в разных жанрах продемонстрировали 92 участника из Мартукского, Шалкарского, Алгинского, Каргалинского районов, а также учащиеся музыкальных школ города, сообщили в областном управлении культуры и архивов.

Фестиваль проходил по номинациям фортепиано, скрипка, саксофон, флейта, виолончель, классические гитара, вокал.

Свою конкурсную программу представляли участники двух возрастных групп: младшей - от 10 до 12 лет и старшей - от 13 до 15 лет.

Лучших конкурсантов наградили дипломами и ценными призами. Также, отметили лучших преподавателей и концертмейстеров фестиваля-конкурса "Классика-2014".

В завершении фестиваля перед зрителями и участниками выступила лауреат Международных конкурсов Жанна Амандык (Санкт -Петербург) с концертной программой "С любовью к родной земле".