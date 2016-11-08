Казахстанцы претендуют на звание самой изобретательной нации

За 25 лет РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» выдал 36 533 патента на объекты промышленной собственности. Из них 31 539 - это изобретения и инновационные патенты, 1740 - полезные модели, 2555 - промышленные образцы, 699 - селекционные достижения, передает ИА «NewTime.kz».

Количество зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и наименований мест происхождения товаров за вышеуказанный период составляет 53 958. Эти занимательные статистические данные привели в пресс-службе Министерства юстиции.

За последние годы казахстанцы изобрели водный литий-ионный аккумулятор, аппарат для тракционного метода лечения заболевания позвоночника на фоне паровой релаксации, штамм диплоидной культуры клеток эмбриональных фибробластов человека ФЭЧ 2/09 для регенеративной медицины, придумали как провести системы многозабойных скважин, как шифровать тексты и получать пеностекло. Двадцатилетняя Парасат Орынбасар даже предложила профессиональный проект, который позволил бы обеспечить теплом ее родной аул.

Для стимулирования изобретателей ежегодно на протяжении 13 лет в стране проводят республиканский конкурс достижений в области изобретательства «Шапағат». Конкурс учрежден в 2004 году. Его задачи – это поощрение изобретательской деятельности граждан, содействие привлечению инвестиций в данную сферу и внедрение перспективных разработок в производственный сектор. Изобретения отбирают по отдельным отраслям промышленности, отвечающие критериям оригинальности, конкурентоспособности, высокого технического уровня и предполагаемой доходности при применении. Нынешний конкурс выявил победителей в следующих номинациях: «Изобретение года», «Женщина-изобретатель», «Самый молодой изобретатель» и «Юное дарование» .

В 2016 году к рассмотрению приняли 93 заявки. В номинации «Изобретение года» были определены победители в области химии, медицины, связи и коммуникаций, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. Также были присуждены трофей ВОИС в номинации «Лучший изобретатель-школьник», медаль ВОИС «За изобретательство», золотая медаль им. В. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело», дипломы Шапағат «За вклад в инновационное развитие». В 2016 году конкурсной комиссией была учреждена дополнительная номинация «Диплом от спонсора».

РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» - это экспертная организация уполномоченного органа, который осуществляет функции по приему заявок на все объекты промышленной собственности, проведению по ним экспертизы на предмет соответствия требованиям закона, проведению работ по ведению государственных реестров, изданию информационных источников по предоставленным правам.

С 2009 года РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» возглавляет опытный управленец Сырым Бекенов, который работает в органах юстиции с 1999 года и неоднократно занимал руководящие должности.