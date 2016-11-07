Шымкентского Хатико поместили в приют

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Шымкентского Хатико поместили в приют

Собаке подыскивают новых хозяев.

Поселившегося на автобусной остановке пса, которого местные жители прозвали Хатико, забрали в приют, передает Otyrar.kz.

Несмотря на то, что информация о собаке, возможно, потерявшейся в большом городе, была размещена даже на республиканских информационных порталах и во всех социальных сетях, его владельцы, а судя по отношению к людям, они у нее были, так и не объявились.

Приют для животных принял решение забрать брошенное животное.

Напомним, что неравнодушные жители Шымкента на одной из городских автобусных остановок несколько дней назад заметили собаку, которая появляется там уже на протяжении нескольких дней. Местные жители говорят, что собака приходит на остановку в микрорайоне "Восток" днем и поздно вечером. Горожане пытались покормить собаку, но пес отказывался от еды.

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