Муж Жанны Фриске сменил фамилию в Алматы

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Муж Жанны Фриске сменил фамилию в Алматы

Ведущий не стал обижаться на оплошность организаторов и сделал селфи с изменённой фамилией.

Невольно изменил свою фамилию Дмитрий Шепелев. Необычный случай произошёл с телеведущим в аэропорту города Алматы. Там на табличке его инициалы трансформировались в Шенель, передает zakon.kz.

Организаторы концертной программы ждали возле аэропорта творческую группу, куда входят Дима Билан, Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев. На одной из табличек они неверно указали фамилию по ошибке. Вместо Шепелев было написано «Шенель». Ведущий не стал обижаться на оплошность организаторов и сделал селфи с изменённой фамилией. Снимок он разместил в социальной сети Instagram.

Поклонники обрадовались тем изменениям, которые с ним произошли, поскольку на последних фото мужчина кажется счастливым. Некоторые считают, что «звезда экрана» уже начал постепенно отходить после потери жены Жанны Фриске.

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