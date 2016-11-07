Муж Жанны Фриске сменил фамилию в Алматы

Ведущий не стал обижаться на оплошность организаторов и сделал селфи с изменённой фамилией.

Невольно изменил свою фамилию Дмитрий Шепелев . Необычный случай произошёл с телеведущим в аэропорту города Алматы. Там на табличке его инициалы трансформировались в Шенель, передает zakon.kz.

Организаторы концертной программы ждали возле аэропорта творческую группу, куда входят Дима Билан , Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев. На одной из табличек они неверно указали фамилию по ошибке. Вместо Шепелев было написано «Шенель». Ведущий не стал обижаться на оплошность организаторов и сделал селфи с изменённой фамилией. Снимок он разместил в социальной сети Instagram.