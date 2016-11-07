Муж Жанны Фриске сменил фамилию в Алматы

Ведущий не стал обижаться на оплошность организаторов и сделал селфи с изменённой фамилией.
Невольно изменил свою фамилию Дмитрий Шепелев. Необычный случай произошёл с телеведущим в аэропорту города Алматы. Там на табличке его инициалы трансформировались в Шенель, передает zakon.kz.
Организаторы концертной программы ждали возле аэропорта творческую группу, куда входят Дима Билан, Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев. На одной из табличек они неверно указали фамилию по ошибке. Вместо Шепелев было написано «Шенель». Ведущий не стал обижаться на оплошность организаторов и сделал селфи с изменённой фамилией. Снимок он разместил в социальной сети Instagram.
Поклонники обрадовались тем изменениям, которые с ним произошли, поскольку на последних фото мужчина кажется счастливым. Некоторые считают, что «звезда экрана» уже начал постепенно отходить после потери жены Жанны Фриске.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.