Актюбинцы прощаются с Васильевым

Генеральный директор «Актобе» Дмитрий Васильев в скором времени покинет клуб, пишет Sports.kz.
Согласно информации из достоверных источников, об этом уже было объявлено самому Васильеву и футболистам команды. Несмотря на это, россиянин не оставляет попытки разными способами остаться на своем посту.
Тем временем, со скандальным руководителем в социальных сетях радостно прощаются не только болельщики, но и бывшие футболисты, так экс-нападающий клуба Евгений Дяденко написал в Instagram: «Досвидули дядя Вася, юрист».
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.