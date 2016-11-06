Актюбинцы прощаются с Васильевым

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Актюбинцы прощаются с Васильевым

Генеральный директор «Актобе» Дмитрий Васильев в скором времени покинет клуб, пишет Sports.kz.

Согласно информации из достоверных источников, об этом уже было объявлено самому Васильеву и футболистам команды. Несмотря на это, россиянин не оставляет попытки разными способами остаться на своем посту.

Тем временем, со скандальным руководителем в социальных сетях радостно прощаются не только болельщики, но и бывшие футболисты, так экс-нападающий клуба Евгений Дяденко написал в Instagram: «Досвидули дядя Вася, юрист».

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