Актюбинцы прощаются с Васильевым

Генеральный директор «Актобе» Дмитрий Васильев в скором времени покинет клуб, пишет Sports.kz.

Согласно информации из достоверных источников, об этом уже было объявлено самому Васильеву и футболистам команды. Несмотря на это, россиянин не оставляет попытки разными способами остаться на своем посту.

Тем временем, со скандальным руководителем в социальных сетях радостно прощаются не только болельщики, но и бывшие футболисты, так экс-нападающий клуба Евгений Дяденко написал в Instagram: «Досвидули дядя Вася, юрист».