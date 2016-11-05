Детский сад для взрослых открылся в Актау

Манная каша на завтрак и уроки музыки после обеда. Снова погрузиться в мир детства и отдохнуть от взрослых проблем теперь можно в детском саду для взрослых, который открылся в Актау, сообщает Лада.



Детский сад для взрослых, по словам его основателя Ирины Хохловой, стал первым в Казахстане подобным учреждением. Аналогичные сады, в которые приходят банкиры и бухгалтеры, как говорит инициатор проекта, работают в США и в России. Цель таких заведений - не только отдохнуть от взрослых проблем, но и научиться решать их, ведь все проблемы, как известно, родом из детства.



- Сейчас мы сталкиваемся с тем, что родителями стали дети 90-х годов, которые росли в период, когда их родителям приходилось много работать, а детям оставаться дома одним. И сейчас они элементарно не умеют играть со своими детьми. Они не знают, что с ними делать. Наш сад поможет всем желающим вернуться в детство, наполнить себя детскими эмоциями, новыми силами и энергией детства. Надеемся, что наши посетители, окунувшись в обстановку детства, смогут вылечиться от стресса, - сказала Ирина Хохлова.



Взрослых «детей» в саду ждут занятия музыкой и хореографией, двухразовое питание и различные занятия.



В будущем в детском саду для взрослых планируют открыть группы для пожилых людей, где можно будет оставлять пожилых мам и пап, чтобы им был обеспечен уход.



- Возрастных ограничений в нашем детском саду нет, к нам могут приходить все: от 20 лет и старше. Если у нас будет много желающих ходить во взрослый детский сад, мы будет делить группы по возрастам. Пока мы будем работать по выходным с 09:00 до 17:00 часов, а если будут желающие посещать группы для пожилых людей, мы готовы работать и по будням, - рассказала Ирина Хохлова.

