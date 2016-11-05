Прославившемуся в Сети мальчику из Уральска подарили велосипед

12-летний мальчик из Западно-Казахстанской области стал звездой интернета. Небольшой сюжет в YouTube с его участием набрал за сутки свыше 60 тысяч просмотров, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Невысокий, худенький и очень скромный Айбатыр Мырзабеков словно стесняется внезапно обрушившейся славы.



Команда «Жайык», в которой он участвует, соревновалась в детском спортивном проекте «Я - Чемпион». В конкурсе по перетягиванию каната Айбатыр буквально вытянул ничью. С первых минут команда-соперник перетянула «Жайык» на свою сторону, но сила воли и нечеловеческое упорство мальчика не позволили этому поединку завершиться победой противника.

«Дети тянули канат почти 5 минут. Маленький, но упорный Айбатыр стоял насмерть перед красной линией, за которую уже утянули всю его команду. Сначала стоял, потом сидел, лежал, кричал и плакал. Но не сдавался», - рассказала менеджер проекта Ульяна Ашимова.

Сам Айбатыр говорит, очень хотел, чтобы команда выиграла. Немного расстроен, но в следующем году хотел бы снова вернуться в Петропавловск и еще раз принять участие в проекте «Я - Чемпион».



В финал команда ЗКО не вышла. Но мальчика из поселка Чижа Таскалинского района Айбатыра Мырзабекова запомнит не только Северо-Казахстанская область. Заметки о настоящем бойце из Казахстана появляются уже в Рунете.



За волю к победе, силу духа и сумасшедшее желание победить организаторы проекта «Я - Чемпион» подарили Айбатыру велосипед.

Победителем игры «Я - Чемпион» стала команда «Стрела» из СКО, второе место заняла кызылординская команда «Спарта».



В проекте участвовали 16 команд из 14 регионов Казахстана и городов Астана и Алматы. Игры шли четыре дня. Дети в возрасте 12-14 лет соревновались на скорость, ловкость, выносливость. Переходящий кубок разыгрывался по олимпийской системе.



